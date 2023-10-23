Россияне поголовно скрывают свои профили в соцсетях от коллег и руководителей. Виртуальный шпионаж работодателей принял гигантские масштабы

Руководители стали постоянно следить за работниками в соцсетях, в том числе и за теми, кто еще проходит собеседование. Россияне нашли способ противостоять этому – они либо полностью закрывают свои профили от посторонних, либо создают отдельную скрытую «домашнюю» страничку для общения с друзьями, а напоказ выставляют «офисный» профиль, очищенный от чувствительной информации – фотографий, постов и пр.

Социальный кибершпионаж

Россияне стали массово скрывать свои профили в соцсетях, чтобы их не могли посетить коллеги по работе и тем более работодатели, сообщили CNews в компании «Альфастрахование» со ссылкой на экспертов проекта «Лаборатория HR инноваций» и платформы «Академия здоровья». Делают они это по разным причинам, одна из которых заключается в нежелании смешивать работу и жизнь вне офиса.

Способов скрывать свои страницы от всех, кто связан с работой, у россиян, как оказалось, тоже несколько. Очень многие начинают буквально вести двойную виртуальную жизнь, создавая отдельные официальные страницы в соцсетях – таковых набралось 47%. Такие профили содержат лишь толику информации о владельце, чтобы не давать лишних поводов для пересудов коллегам и работодателям.

Те, кто поступает таким образом, продолжают общаться в родственниками, друзьями и знакомыми в соцсетях, публиковать на своих страницах контент и пр. Но найти эту страницу людям с работы будет непросто, а даже если и найдут, то доступ к информации к ней будет закрыт – социальные сети, в частности, «Вконтакте», позволяют блокировать доступ к профилю всем, кого нет в списке друзей, не добавляя этих людей в «черный список».

Когда работодатель чрезмерно любопытен

Такое поведение россиян эксперты объясняют тем, что работодатели уделяют слишком много внимания страницам своих подчиненных в социальных сетях. Более того, у 67% респондентов ссылку на их страницу спрашивали еще на этапе собеседования, то есть между ими и компанией, в которую они хотят устроиться, еще нет никаких задокументированных трудовых отношений, а последняя уже хочет проникнуть в личную жизнь человека.

Фото: FreePik Многие готовы обсуждать соцсети коллег прямо на работе

Если предоставить ссылку на страницу, в одном случае из пяти можно получить отказ в трудоустройстве после того, как потенциальный работодатель изучит ее собеседование. С таким столкнулись 19% респондентов.

Иногда, изучив страницу кандидата на вакансию, работники кадрового отдела или руководство компании решают задать ему дополнительные вопросы – на такое обратили внимание 31% участников опроса.

Притом повышенный интерес потенциального работодателя к личной жизни возможного сотрудника возникает вне зависимости от того, на какую должность в компании он претендует. Впрочем, тех, кто может пополнить собой руководящий состав фирмы, проверяют тщательнее – 43% респондентов отметили, что компания начинала очень активно интересоваться их жизнью при устройстве на руководящие должности.

Любопытство нужно купировать

Чтобы то, как они пользуются социальными сетями, не влияло на их работу, россияне начали разделять рабочее и личное не только в реальном пространстве, но и в виртуальном. 47% респондентов создали себе «домашнюю» страничку в соцсети сразу после устройства на работу, открыв к ней доступ только родственникам и друзьям.

21% россиян поступили точно так же, но не в первый рабочий день, а как стали замечать, что их личную жизнь начали обсуждать коллеги. Но есть и те, кто готов пойти еще дальше – 12% респондентов планируют в обозримом будущем полностью отказаться от социальных сетей, чтобы компании, в которой они работают, лишилась возможности следить за их частной жизнью.

Страница-визитка

В интернете распространены фирменные сайты-визитки. Как правило, это одна-две страницы с информацией о компании, ее товарах и услугах, с перечислением всех преимуществ с контактными данными для связи.

В социальных сетях такое явление тоже существует и даже становится все более популярным, но профили-визитки создают не компании, а соискатели на вакансию или уже устроившиеся на работу сотрудники. 13% участников исследования признались, что хотя бы раз регистрировали профили в соцсетях только лишь с целью впечатлить коллег или работодателя. Иногда доходит до того, что люди детально прорабатывают каждый аспект своего профиля.

Например, 24% из тех, кто создавал страницы-визитки или превращал в них ранее зарегистрированные аккаунты, выкладывал специально созданную подборку фотографий. 32% удаляли собственные публикации на страницы, а также репосты чужих публикаций, отписывались от пабликов и пр. Делалось это для того, чтобы коллеги и руководители не могли отследить, что на самом деле нравится или волнует владельца профиля.

18%, напротив, специально подписывались на группы и пользователей из определенных сфер. Цель здесь та же – подобное действие преследовало цель заставить всех думать, что владелец страницы живо интересуется той или иной темой.

Просмотр страниц подчиненных вместо обеда

Все вышеприведенные данные основаны на ответах более 1660 человек, 89% которых – рядовые сотрудники, а оставшиеся 11% – руководители. Последние не стали скрывать, что что по возможности просматривают соцсети всех, кто хочет устроится в компанию. Страницы тех, кто уже является частью коллектива, боссы своим вниманием тоже не обделяют, и их особенно интересует, что подчиненные написали или репостнули за последние два года.

Степень вовлеченности в процесс слежки за сотрудниками у различных руководителей разная. 28% ограничиваются просмотром лишь основной информации и фотографий, 24% тратят время на изучение авторских публикаций владельца страницы. 9% пошли еще дальше – они копируют никнеймы владельцев страниц в поисковые системы и ищут по ним сообщения на форумах и пабликах.

Чтобы полностью лишить работодателя возможности виртуально следить за ними, работники идут на крайние меры. 2% из них закрыли свои профили вообще от всех, сделав их доступными только для них самих.