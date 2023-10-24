Samsung массово блокирует «серые» смартфоны, заставляя покупать их повторно и с большой переплатой

Samsung и ряд других вендоров, включая Motorola, уличили в удаленной блокировке «серых» смартфонов, купленных за рубежом. Устройства перестают функционировать, в них остается личная информация пользователей. Компании в погоне за прибылью понуждают людей идти в ближайшие магазины и приобретать «белые» аппараты. Но они часто стоят дороже «серых».

Samsung не любит «серый» цвет

Компанию Samsung поймали на принудительной блокировке «серых» смартфонов – мобильников, продающихся не в официальных магазинах и привезенных из других стран. Как пишет портал NomadScrolls, она, как и некоторые другие компании, включая Motorola, «удерживали пользовательскую информацию в заложниках» (holding the users’ data hostage) до тех пор, пока те не купят новые аппараты в официальной рознице.

Такая практика распространилась, по всей видимости, по всему миру, но NomadScrolls приводит в пример Мексику. Жители этой страны часто покупают «серые» смартфоны, предназначенные для других регионов мира, потому что они стоят дешевле, чем в официальной рознице. А поскольку аппаратно и программно они редко отличаются от «белых» устройств, то сэкономить на покупке хотят многие.

С недавних пор мексиканцы, владеющие «серыми» смартфонами, стали получать сообщения с предупреждениями о скором отключении их гаджетов за несоответствие их законам и правилам страны. Подобные уведомления всплывали на устройствах разных брендов, но Samsung оказалась в этом плане самой агрессивной.

До смешного нелепые отговорки Samsung

Действия Samsung были особенно вопиющими, пишет NomadScrolls. Корейская компания не стала ограничиваться одной лишь рассылкой предупреждений о блокировке устройств – она делом доказывала, что не шутит. Компания удаленно блокировала всю информацию в памяти гаджетов.

Чтобы хоть как-то оправдать свои действия, Samsung попыталась использовать в качестве отговорки тот факт, электросети различных стран рассчитаны на разное напряжение (в России 220 В, в США – 110 В и т. д.). Компания утверждала, что заблокированные ею «серые» устройства не одобрены для безопасной подзарядки и использования в Мексике.

На первый взгляд это звучит весьма правдоподобно, но есть нюанс. Решение о том, какое напряжение и какая сила тока поступают на телефон во время зарядки, принимает не розетка, а зарядное устройство, а параметры батареи внутри одной и той же модели смартфона Samsung одинаковые для всех стран. Кроме того, современные АКБ поставляются со встроенным контроллером зарядки, позволяющим регулировать входящие напряжение и силу тока. Что касается блоков питания, то Samsung перестала класть их в коробку с большинством своих смартфонов, поэтому жители Мексики почти наверняка давно обзавелись зарядками, подходящими для их 127-вольтовой электросети.

Жадность производителей и реакция властей

Сомнительное объяснение Samsung – не более чем попытка «озеленить» свои действия, представив их как экологически сознательные решения, пишет NomadScrolls. Но в реальности компания просто использует экологическую повестку, чтобы вытянуть больше денег из потребителей. Речь идет не о безопасности или окружающей среде; речь идет о прибыли, утверждают эксперты портала.

Однако в Мексике Samsung и другие вендоры если и заработали что-то, пытаясь заставить людей купить «белые» смартфоны в дополнение к заблокированным «серым», только колоссальный репутационный урон и подорванное доверие потребителей. Власти страны очень быстро отреагировали на бесчинства корпораций, встав на сторону населения. 19 октября 2023 г. мексиканское Федеральное агентство по защите прав потребителей (PROFECO) и Федеральный институт телекоммуникаций (IFT) приостановили официальную деятельность производителей в стране, поскольку они нарушили права потребителей.

Motorola и Samsung были вынуждены немедленно прекратить блокировку устройств. В дополнение к этому они выступили с заявлениями о согласии сотрудничать с правительством Мексики для поиска решения.

Кто у кого подсмотрел

Ситуация, в которой оказались мексиканцы, очень многим россиянам покажется знакомой. В первой половине 2023 г. в России началась массовая блокировка смартфонов компаний OnePlus и Realme, но только тех, которые были приобретены за пределами российских границ. Например, если россиянин, оказавшийся за границей по работе или личным делам, купил там мобильник Realme или OnePlus, а затем вернулся в Россию где продолжил пользоваться аппаратом, он оказался в зоне риска. Обе компании блокировали функции звонков, делая мобильники почти бесполезными.

Главная причина, по которой россияне вернулись на 10 лет назад и снова начали покупать смартфоны в интернете – это, порой, гигантская разница в цене на одни и те же модели в России и, к примеру, на AliExpress, притом далеко не в пользу первых. Связано это с курсом рубля в первую очередь, а также с особенностями российского ритейла. Словом, в этом плане в России все как в Мексике.

Ушедшая из России LG тоже блокировала «серую» технику в России, но не смартфоны, а смарт-телевизоры. Она удаленно отключала в них «умную» составляющую, превращая их в обычные ТВ. Проблемы можно было избежать, только если заранее отключить автоматическое обновление ПО. То же, к слову, происходило и с телевизорами Samsung, но в них блокировались не только смарт-функции, а полностью все возможности.