За должниками в России установят тотальную слежку. Власти хотят выслеживать их по геолокации

В России может начаться массовая слежка за должниками. Их геолокация может стать доступна судебным приставам, а отслеживать их предлагается по модулям связи в смартфонах. Идея принадлежит Минюсту и влючает, помимо прочего, меры по вскрытию различных помещений.

Должен денег? Добро пожаловать под цифровой колпак

Российский Минюст предложил расширить полномочия судебных приставов по части выслеживания должников. В частности, глава департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России Владимир Ведерников лично высказал идею, что неплохо бы установить за ними тотальную слежку – по геолокации, пишет ТАСС.

Ведерников поведал об этой идее Минюста в рамках сессии «Модели развития системы принудительного исполнения» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проходит в министерстве. Он подчеркнул, что это входит в концепцию развития системы принудительного исполнения, рассчитанную до 2030 г. Эта концепция в настоящее время находится в работе – ее совместными усилиями создают эксперты Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) и Минюста.

Нарушение границ частной собственности

Концепция, о которой говорил Ведерников, содержит целый список мер, идущих вразрез с понятиями «конфиденциальность», «персональные данные» и «частная собственность». Например, разрабатываемый документ наделяет «должностных лиц органов принудительного исполнения полномочиями получения геолокационных данных мобильных устройств, используемых разыскиваемыми должником и ребенком».

Речь о слежке за детьми должников, к примеру, в случае исполнения производства о передаче ребенка другому родителю. Но важный факт – имеется в виду принудительный контроль сотрудниками ФССП за геолокацией людей, не достигших совершеннолетия.

Дальше – больше. Совместное детище Минюста и ФССП дает приставам право вскрывать двери помещений, притом не сказано, каких именно. То есть, в теории, они могут получить возможность проникать, например, в частную собственность (квартира, дом и пр.) против воли владельца.

В данном случае есть сдерживающий фактор. Приставы смогут вскрывать помещения «при наличии оснований полагать, что там скрывают ребенка, разыскиваемого в рамках исполнительного производства об отобрании и передаче ребенка».

Всех сосчитать и оцифровать

Наряду с перечисленным разрабатываемая Минюстом и ФССП концепция предлагает создание в России единого долгового досье в дополнение к отказу от исполнительных листов в пользу единого реестра записей требований на основании решений судов и иных уполномоченных органов. Что именно оно будет собой представлять, доподлинно пока неизвестно, но Владимир Ведерников попытался разъяснить общие его принципы.

«Это некое облачное хранилище данных о должниках», – сказал он, добавив, что это «повысит эффективность идентификации должников и поиска их имущества».

Фото: МЧС России по Иркутской области Выследить задолжавшего денег россиянина не составит труда, но лишь в случае, если SIM-карта в его телефоне оформлена на него

Новая инициатива Минюста и ФССП также предлагает упростить процедуру взыскания задолженностей, размер которых не превышает 30 тыс. руб. и описывает взыскания в форме цифровых валют, в том числе и новомодный цифровой рубль. Дополнительно документ предлагает начать реализовывать арестованное имущество посредством электронных торгов.

Пристав, полицейский и следователь в одном лице

Готовящийся документ наделяет судебных приставов внушительным списком полномочий. Например, они получат право на досмотр людей, находящихся в зданиях судов и органов принудительного исполнения, притом как с применением спецсредств, так и без таковых. А если у них на руках окажется соответствующее постановление, то приставы смогут проводить досмотр вообще в любых помещениях.

Наконец, судебные приставы могут получить возможность проводить дознания и даже предварительное следствие по преступлениям, о которых стало известно в результате исполнительного производства. Сейчас право проводить такие мероприятия есть исключительно у следователей МВД «Например, это могут быть дела о мошенничестве при предъявлении поддельного исполнительного листа, об изготовлении и использовании иных поддельных документов уже в ходе исполнительного производства, – сказал Ведерников. – Почему бы не передать эту функцию ФССП России как органу государственной власти, который отвечает за сферу принудительного исполнения и имеет в своем штате соответствующих подготовленных специалистов?».

На момент выхода материала концепция, о которой говорил Ведерников, находилась в разработке и пока не была принята. По его словам, описанные в ней меры будут вводиться последовательно в период с 2024 по 2030 гг.