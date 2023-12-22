На Ozon во множестве продаются поддельные супервместительные SSD с реальной емкостью в тысячи раз меньше заявленной. Опрос

Россияне рискуют стать жертвой обмана и купить на крупнейших российских маркетплейсах поддельные SSD-накопители высокой емкости. Продавцы заманивают покупателей очень низкой ценой, но в таких накопителях нет и десятой доли заявленной емкости. Фактически, это контрафакт, и он продается в России открыто, несмотря на все запретительные законы. Такие SSD нашлись в каталоге Ozon – другие площадки ими не торгуют.

Маркетплейсы обманывают россиян

Редакция CNews обнаружила на популярном в России маркетплейсе Ozon большое количество контрафактной электроники. В частности, один из сотрудников редакции в поисках карманного накопителя нашел SSD с заявленным объемом 32 ТБ (1 ТБ – 1024 ГБ) стоимостью всего лишь около 1800 руб.

Это невероятно низкая цена за подобного рода устройства. Для примера, на момент выхода материала SSD SanDisk Extreme Pro Portable V2 объемом всего 4 ТБ, стоит в России, по данным Ozon в пределах 47,5 тыс. руб. Также на Ozon продаются карманные оригинальные жесткие диски объемом 4 ТБ – они стоят от 10 до 12 тыс. руб.

Один из десятков поддельных SSD на Ozon

Действующее российское законодательство открыто запрещает продажу фальсификата. Редакция CNews обратилась к представителям Ozon с вопросами, есть ли у маркетплейса система отслеживания поддельных товаров, и как продавцы научились массово обходить ее, если она имеется.

Доказательство обмана

Один из найденных редакцией на Ozon 32-терабайтных накопителей носит название XiaomiSSD-DK006 (без пробела). В модельном ряду Xiaomi, как оказалось, нет твердотельных накопителей ни с таким названием, ни таким модельным номером, ни с такой емкостью.

Наличие выбора - это не всегда хорошо

Далее, за пару минут на Ozon было найдено еще несколько десятков различных моделей SSD, которые тоже стоят до 2000 руб. и тоже, как уверяет продавец, способны хранить 32 терабайта информации. Один из них выглядит один-в-один как псевдо-SSD Xiaomi – тот же дизайн только на корпусе логотип компании HP. Называется такой накопитель HPSSD-DK006.

Абсолютно все найденные редакцией на Ozone контрафактные SSD объединяют два фактора – все их них продают магазины невнятными названиями (weipin, weixuan, Electronics Store, RUIYU, RUIAN и пр.), и все они предлагают исключительно доставку из Китая – со складов в городах Фуцзянь и Хунань.

Можно не пользоваться услугами посредников и купить подделку напрямую в Китае

Редакция также обнаружила SSD с таким же дизайном, но уже без упоминания именитых брендов, на просторах популярного в России китайского интернет-магазина AliExpress. Там такой накопитель предлагается даже в варианте на 64 ТБ, и просят за него около 3900 руб. с бесплатной доставкой по России.

Как это работает на самом деле

В российском сегменте YouTube сотрудники редакции обнаружили несколько роликов различных авторов, которые разобрали такие SSD и наглядно продемонстрировали, что находится у них внутри. Флеш-память там действительно есть, но в виде медленной карты microSD очень небольшого объема.

Чудес не бывает

При этом ПК будет «видеть» именно тот объем накопителя, который заявлен – китайцы научились подделывать это. Но никакого чуда тут нет – если программно прописать большой объем, аппаратно карта вместит ровно столько информации, на сколько она рассчитана. При этом даже во время записи информации на накопитель пользователь ни о чем не догадается – если он попытается записать, например, 16 ГБ данных на флешку 8 ГБ, то на экране процесс записи корректно дойдет до 100%. Реализовано это так, что при превышении реального объема памяти информация начинает перезаписываться. Поэтому хранить на них ценную информацию ни в коем случае нельзя.

Главное – это цена

Судя по отзывам к поддельным SSD на Ozon, россияне действительно верят, что можно купит накопитель на 32 ГБ по цене четырех упаковок яиц по 30 шт. Однако среди комментариев есть и те, кто, попробовав записать на них информацию, понял, что здесь что-то не так.

Среди россиян еще очень много доверчивых

Также есть отзывы, авторы которых открыто пишут, что это мошенничество.

Комментарий Ozon

На вопрос CNews, есть ли у маркетплейса система отслеживания поддельных товаров представители Ozon ответили: «На Ozon запрещена реализация контрафактной продукции. Ozon трепетно относится к качеству товаров, которые продавцы размещают на маркетплейсе, и постоянно совершенствует меры по борьбе с контрафактной продукцией. Карточки товара, которые размещают продавцы, проходят многоступенчатую проверку. Перед попаданием на площадку контент проверяется модерацией с помощью моделей машинного обучения, а также вручную, однако бывают редкие случаи, когда карточки товаров несоответствующего качества все же появляются на сайте».

Некоторые пользователи знают правду и готовы поделиться ею с другими

На вопрос, как продавцы научились столь массово обходить систему проверки, в Ozon ответили: «Перед выходом на Ozon продавец должен иметь все необходимые документы, включая документы на бренд и сертификаты качества. Это обязательное требование по правилам нашей площадки. Пользователь также может запросить документы и сертификаты качества перед покупкой, обратившись в поддержку маркетплейса. Также мы оперативно реагируем на жалобы пользователей и правообладателей - сразу запрашиваем продавца документы на товар. Если продавец не предоставит их в течение трех дней, карточка товара будет скрыта с маркетплейса и не будет доступна до конца разбирательства».

Также представители Ozon сообщили изданию, что проведут проверку всех товаров в категории накопителей, представленных на площадке.

На момент публикации материала сотрудники Ozon скрыли карточку товара, ссылку на которую ему прислала редакция CNews. При этом в магазине по-прежнему оставались доступны десятки других поддельных SSD из Китая.

Эксклюзивно в Ozon

Редакция CNews убедилась, что поддельные SSD Xiaomi, Mi (бренд Xiaomi, закрытый в 2021 г.), HP и пр. невозможно найти в каталогах Wildberries и «Яндекс Маркета». Они не ищутся ни напрямую на сайтах маркетплейсов, ни через сторонние поисковики, например, через Google. Пока остается неизвестным, как китайский контрафакт в таких количествах мог оказаться на Ozon.

В «Яндекс Маркете» заявили CNews: «При заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их товары соответствуют всем требованиям российского законодательства. Проверкой качества товаров на «Яндекс Маркете» занимается отдельная команда: она, в частности, отвечает за мониторинг ассортимента, а также разбирает обращения от пользователей».

Контрафакт в России продается, но не на всех площадках

На вопрос редакции о том, как проходит проверка подлинности товара, в «Яндекс Маркете» ответили: «Мы следим за появлением контрафакта и принимаем ряд мер. Прежде всего мы используем специальные автоматические системы, которые могут сформировать гипотезу о подозрительности товара или продавца, после привлекаем службу контроля качества. При подтверждении мы запускаем углубленную проверку партнера — делаем контрольные закупки, а в самых сложных случаях взаимодействуем с производителем товаров для определения подделок. Кроме того, запрашиваем у продавца документы на товары, которые подлежат сертификации, декларированию или лицензированию. Если партнер не может подтвердить подлинность товаров, то такие товары не будут продаваться на «Яндекс Маркете». По данным «Яндекс Маркета» доля контрафактных товаров на маркетплейсе не превышает 0,01% от общего числа товаров».

«Мы самостоятельно разработали и внедрили сервис "Цифровой арбитраж", с помощью которого правообладатели могут напрямую взаимодействовать с другими продавцами и запрашивать у них соответствующую документацию, если у них возникает подозрение на контрафакт их продукции, – сказали CNews представители Wildberries. – В случае, если продавцы не предоставляют подтверждающие документы, такие товары снимаются с онлайн-платформы».



