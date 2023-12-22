Старинную уязвимость в Excel теперь используют для распространения нового продвинутого трояна

Продвинутый троянец Agent Tesla теперь распространяется через хитрую комбинацию, включающую использование «бага» шестилетней давности в Excel и стеганографии.



Точка входа для агента

Старая уязвимость, затрагивающая Microsoft Office, теперь используется киберзлоумышленниками для распространения вредоноса под названием Agent Tesla.

Атака начинается с отправки потенциальной жертве «маскировочных» документов Excel (обычно это какой-нибудь мнимый инвойс). При открытии встроенный вредоносный модуль эксплуатирует уязвимость CVE-2017-11882 - 7,8-балльный «баг» редакторе уравнений MS Office, вызывающий нарушение целостности памяти. Уязвимость позволяет запускать вредоносный код с привилегиями текущего пользователя.

Встроенный в документ вредонос устанавливает соединение с внешним ресурсом под контролем злоумышленников и выкачивает оттуда дополнительные файлы. Содействие конечного пользователя в этом не требуется вовсе.

Первым скачивается скрипт, написанный на Visual Basic, который, в свою очередь, инициирует загрузку JPG-изображения с вшитым в него DLL-файлом, закодированным по протоколу Base64. Такая стеганографическая тактика позволяет снизить обнаруживаемость, причём довольно основательно.

DLL внедряется в системный файл Regasm.exe (средство регистрации сборок), и используется для запуска финального звена в цепочки заражения - Agent Tesla.

Этот вредонос представляет собой продвинутый кейлоггер и троянец удаленного доступа, написанный на .NET. Его назначение - выуживать значимую информацию из скомпрометированных устройств и передавать на удаленный сервер.

Старость - в радость

«Исправления для уязвимостей в популярном ПО обыкновенно выходят через очень непродолжительный промежуток времени после их обнаружения, так что первые четыре цифры индекса CVE - это и год обнаружения, и год устранения», - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. По его словам, если сейчас идёт успешная эксплуатация уязвимостей 2017-2020 гг., значит за прошедшие три-шесть лет у администраторов пострадавших организаций не нашлось времени их исправить. «И это всё равно, что оставлять открытой форточку на первом этаже в районе, где заведомо известно о повышенном уровне криминала. Ни окно само собой не закроется, ни уязвимость не устареет настолько, чтобы никому не пришло бы в голову её задействовать», - подытожил Михаил Зайцев.

Как отмечает издание The Hacker News, за последнее время это уже не первый случай, когда киберзлоумышленники прицельного используют старые уязвимости для осуществления атак. Из последних примеров - это использование «бага» в Oracle WebLogic Server (СVE-2020-14883, 7,2 балла по шкале угроз CVSS). Участники группировки 8220 Gang эксплуатируют эту уязвимость для распространения криптомайнеров.

Отмечается также, что вышеупомянутый Regasm.exe использовался для подгрузки DLL при распространении вредоноса Quasar RAT.