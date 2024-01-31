Скандально известный антивирус перестал работать в России. Но есть решение

В России перестали работать антивирус Avast и программа для очистки ПК от временных файлов Ccleaner. За ними стоит чешская компания Avast, которая бежала из России в марте 2022 г. Ее программные продукты известны тем, что не очень ответственно относятся к безопасности пользователей.

Только не для россиян

Жители России столкнулись с неработоспособностью антивирусов Avast (и всех его модификаций) и AVG. Также в некоторых случаях перестала работать утилита Ccleaner, которая позволяет быстро удалять с ПК временные и мусорные файлы. Первыми внимание на проблему обратили эксперты портала Comms.ru.

Эти приложения объединяет одно – их разработкой занимается чешская компания Avast, которая с 2021 г. принадлежит американской Norton LifeLock. Avast ушла из России в начале марта 2022 г.

Попытка запустить любое из перечисленных приложений на ПК в России заканчивается уведомлением, что оно не будет работать «в вашем месте пребывания».

На сайте Avast есть краткое объяснение происходящего – ее служба поддержки заявила, что «в связи с регулированием экспорта из-за недавних событий» Avast не может оказывать свои услуги пользователям из России, а также из Белоруссии. К слову, с российского IP-адреса сайт avast.ru не открывается.

Как решить проблему

Судя по всему, определение местоположения компьютера осуществляется по IP-адресу. Другими словами, чтобы вернуть возможность пользоваться привычным софтом Avast, достаточно будет совершить виртуальный переезд в другую страну.

Другой способ тоже имеется. Журналист редакции CNews убедился, что на его ПК лицензионная версия Ccleaner при запуске не выдает сообщение об ошибке. Возможно, это связано с тем, что в настройках утилиты были отключены автоматические обновления, а также на компьютере установлен брандмауэр, который блокирует Ccleaner доступ в интернет.

Программа Ccleaner работает, если не пускать ее в интернет

Также есть и третий вариант – отказаться от ПО Avast в пользу альтернативных решений. Существует множество других антивирусов, в том числе и российских, равно как и утилит для очистки ПК. Базовая «чистилка» встроена непосредственно в Windows, но по своим возможностям она сильно уступает Ccleaner и ее аналогам.

Когда удаление – самый правильный выход

Уход из России – не единственное, что плохого Avast сделала своим пользователям за последние несколько лет. Ее программные продукты, с одной стороны, стоят на страже их безопасности, с другой – сливают их данные направо и налево, а в некоторых случаях и сами являются вирусами.

Все вышесказанное – это доказанные факты. Например, антивирус Avast в течение длительного времени собирал и передавал разработчикам гигантские массивы пользовательских данных, которые затем продавались сторонним компаниям. Для этого Avast даже открыла дочернюю компанию, клиентами которой были, в числе прочих, Microsoft, Google и IBM. Правда вскрылась в январе 2020 г., но Avast успела заработать на этом несколько миллионов долларов.

Фото: rawpixel.com / FreePik Быть может, региональные ограничения в конкретном случае - во благо россиянам

Что касается Ccleaner, то в 2017 г. выяснилось, что как минимум одна из версий этой программы, получившая широкое распространение в интернете, имела встроенное вредоносное ПО. Разработчики тут же заявили, что это поддельный дистрибутив, отведя от себя все подозрения.

В 2018 г. Ccleaner вновь оказалась в центре скандала. Эта утилита собирает пользовательские данные, то есть телеметрию и отправляет ее Avast, но эту функцию всегда можно было отключить в настройках. Летом 2018 г. вышла новая версия этой утилиты, где слежка за пользователями осталась, а возможность ее отключения исчезла. Это вызвало крайне негативную реакцию у потребителей.