Единый реестр воинского учета обойдется в 4 млрд рублей. Какие данные о россиянах в него внесут

Определена сумма, которую власти намерены потратить на создание реестра военнообязанных. Она составит в 3,8 млрд руб., но в эксперты полагают, что этой суммы может не хватить.

Реестр один, миллиардов – четыре

Создание реестра военнообязанных (ФГИС ЕРВУ) обойдется российскому бюджету приблизительно в 4 млрд руб. Как пишет Forbes, деньги на его разработку собирается выделить Минцифры.

По информации издания, для этих целей ведомство предоставит 3,8 млрд руб. – эта сумма указана в паспорте цифровой трансформации на 2024 г. и плановом периоде 2025-2026 гг. Минцифры.

Согласно имеющимся данным, запуск реестра предварительно запланирован на 2024 г. Более точная дата на момент выхода материала не раскрывалась, но зато известно, какие именно сведения будет хранить в себе эта база данных.

Forbes пишет, что на каждого военнообязанного в реестре будет заведена карточка, состоящая из 24 пунктов. В первую очередь это ФИО и место жительства, семейное положение, а также информация о судимостях и признаки наличия основания для отсрочки.

Будут вноситься и другие сведения о россиянах, которые уже меньше связаны с потенциальной военной службой. Это номера СНИЛС и ИНН, информация о работодателе, а также количество детей. Не обойдется реестр и без адреса электронной почты военнообязанного и номера его телефона.

Фото: Минобороны России В реестре соберут максимально подробную сводку о каждом военнообязанном россиянине

Разработка и запуск ФГИС ЕРВУ, а также его использование – все это регулируется так называемым «законом об электронных повестках», который был принят весной 2023 г. Как сообщал CNews, сведения для пополнения реестра будут предоставлять различные госорганы, а вместе с ними – больницы, учебные заведения, работодатели и пр.

Сроки запуска

«Закон об электронных повестках» получил подпись Президента России Владимира Путина (последний этап принятия любого законопроекта в России) в апреле 2023 г. Месяц спустя глава Минцифры Максут Шадаев лично заявил, что реестр военнообязанных может начать свою работу к осеннему призыву 2023 г., который длился с 1 октября по 31 декабря 2023 г.

Однако к этому моменту сервис не был готов и в обозначенные министром связи планируемые сроки не заработал.

В мае 2023 г. Минцифры разработало проект постановления Правительства России, в котором расписало все этапы создания ФГИС ЕРВУ и сроки выполнения каждого из них. Согласно этому документу, на весь проект было выделено около полутора лет.

Первый этап, который должен был пройти с 1 июля по 31 декабря 2023 г., предполагалось создание самого реестра. Второй этап должен был начаться 1 января 2024 г. и растянуться на весь год. За этот период, пишет Forbes, Минцифры должно было обеспечить ввод реестра воинского учета в эксплуатацию и привлечь к работе с ним военкоматы.

Третий этап – это передача реестра непосредственно Минобороны для дальнейшей его эксплуатации. Дата начала этого этапа – 1 января 2025 г.

С небольшим опозданием

На экваторе первого этапа, в сентябре 2023 г., появилась информация, что реализовать проект в отведенные сроки едва ли получится. Ее озвучил замглавы Минцифры Олег Качанов, признав, что в Минцифры не считают возможным ввод реестра в эксплуатацию до 2025 г. Он связал это с «жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности».

В январе 2024 г. выяснилось, что на фоне упомянутых Качановым требований было принято решение отказаться от использования платформы «Гостех» в качестве основы реестра. Весь проект было решено перенести на «Гособлако», пишет Forbes.

Также, по мнению собеседников издания, на перенос сроков ввода реестра в эксплуатацию может повлиять действующие в России требования к гостайне. Они включают целый ряд формальностей, включая обязательную аттестацию у Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК).

Нужно больше денег, времени и свободы

Собеседники Forbes полагают, что 3,8 млрд руб., которые Минцифры хочет выделить на разработку реестра военнообязанных может не хватить. По их словам, эта сумма «не производит впечатления избыточной».

«Она (сумма в 3,8 млрд руб. – прим. CNews) выглядит небольшой на фоне 1,3 млрд руб., которые собирались выделить на куда менее значимый и менее критичный в смысле безопасности отечественный заменитель GitHub», – заявил Forbes сооснователь разработчика систем управления базами данных Postgres Professional Иван Панченко.

К слову, как сообщал CNews, в марте 2024 г. разработка суверенного российского заменителя репозитория открытого ПО GitHub была остановлена на неопределенный срок. Упомянутые Панченко 1,3 млрд так и не были выделены.

Эксперт по цифровизации госуправления Михаил Комин высказал Forbes свое мнение о том, что передача реестра Минобороны к концу 2024 г. – невыполнимая задача. «Вероятно, к концу этого года (2024 г. – прим. CNews) или к осеннему призыву получится запустить прототип, который сможет работать по анклавному принципу, например, для нескольких регионов — Москвы и Татарстана. Но для большинства остальных регионов либо будет поставлена заглушка (ширма, имитирующая процесс работы реестра), либо Минцифры пойдет на дальнейшее сокращение функционала реестра», – заявил Комин.

Среди собеседников Forbes в Минцифры бытует мнение, что при соблюдении всех существующих требований ФСБ и ФСТЭК к безопасности реестр военного учета «невозможно разработать». На эту «невозможность», по их словам, также влияют сжатые сроки, «средний бюджет» и необходимость интеграции реестра с другими информсистемами.

Отсутствие реестра повесткам не помеха

Несмотря на то, что в своем финальном исполнении ФГИС ЕРВУ на 22 марта 2024 г. не существовал, российские власти намерены начать рассылку электронных повесток уже в период весеннего призыва 2024 г., который должен продлиться с 1 апреля по 15 июля 2024 г. Об этой инициативе 19 марта 2024 г. заявил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. А за три месяца до этого, в декабре 2023 г. Владимир Путин дал поручение по обеспечению постановки на воинский учет российских мужчин без личной явки в военкомат. Также Президент России распорядился инициировать работу по формированию электронных повесток до октября 2024 г., пишет Forbes.

Напомним, что по решению властей призывной возраст в России повышен с 27 до 30 лет. Также планировалось поднять минимальный возраст призыва с 18 лет до 21 года, но в итоге от этой идеи власти отказались.