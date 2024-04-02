Microsoft будет шпионить за каждым шагом пользователей. Россиян это не коснется

Microsoft разработала систему прогнозирования отсутствия того или иного работника на рабочем месте и уведомления об этом их коллег. Данные для анализа эта система будет получать из личных календарей пользователей, к которым она получит полный доступ. Данные россиян в полной безопасности.

Microsoft следит по-новому

Корпорация Microsoft разработала новую технологию слежки за своими пользователями. На этот раз под контролем окажутся те, кто общается с коллегами в корпоративном мессенджере Teams.

Как пишет профильный портал MSPowerUser, Microsoft запатентовала систему, которая позволит заранее предупреждать работников компаний о том, что в обозримом будущем тот или иной коллега будет отсутствовать на своем рабочем месте. Это будет не прогноз и не предсказание, а на 100% точная информация, которую Microsoft будет черпать из личных календарей пользователей.

Технология, которую Microsoft хотела запатентовать еще в 2022 г., подразумевает получение полного доступа к таким календарям. Она будет следить за личным расписанием людей и уведомлять их коллег, когда они отлучатся, например, на встречу.

Сроков нет

Патентную заявку Microsoft Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, PTO или USPTO) опубликовало лишь спустя два года после ее подачи.

Microsoft Microsoft встроит в Teams функцию, которая, с одной стороны, полезна, с другой - небезопасна

Согласно описанию патента, благодаря этому новшеству мессенджер Microsoft Teams будет рассылать уведомления по типу «Пользователь А скоро будет отсутствовать» или «Пользователь А будет менее доступен в период между А и Б».

Сроки внедрения этого нововведения на момент выхода материала известны не были. Но Microsoft весьма регулярно обновляет Teams, так как это один из ключевых ее продуктов – она даже исключила его из общей корпоративной подписки, чтобы привлечь больше клиентов – им не придется покупать подписку на другие сервисы Microsoft, если те им не нужны, и тем самым их расходы снизятся. Впрочем, это не следствие заботы Microsoft о своих клиентах – это вынужденная мера, продиктованная антимонопольным законодательством Евросоюза.

Потенциальный риск слежки

Пока нет данных, какие именно алгоритмы лежат в основе новой технологии Microsoft, и как именно будет осуществляться анализ личных календарей пользователей. Вариантов здесь, по сути, лишь два – либо все будет реализовано непосредственно внутри ИТ-контура компании, либо информация для анализа будет передаваться на удаленные серверы Microsoft. В этом случае возникает вероятность утечки персональных данных, к коим вполне можно отнести личное расписание пользователей.

Россиянам можно не беспокоиться

Даже если личное расписание пользователей Teams будет анализироваться на серверах Microsoft, персональные данные российских пользователей Teams будут под надежной защитой. Все дело в том, что корпорация более не желает видеть россиян в числе клиентов своих облачных сервисов – она хотела закрыть им доступ к ним еще 20 марта 2024 г. предупредив их всего за несколько дней. Позже она «подарила» им время на «переезд» до конца марта 2024 г.

Все это – новый виток американских санкций, курс на которые Microsoft взяла еще в первых числах марта 2022 г. Между тем, проникновение ее сервисов в российский бизнес и госструктуры было настолько глубоким, что и те, и другие шли на различные ухищрения, лишь бы добыть себе продление лицензий и подписки, например, на Teams. Из-за этого, к слову, отменялись многие госзакупки российского ПО. Также несколькими годами ранее, в сентябре 2020 г., единственной платформой для командной работы, используемой в «Московской электронной школе», стала Microsoft Teams, что вызвало возмущение у российских разработчиков.

Теперь же, после запрета на пользование Teams российским корпоративным клиентам отечественные разработчики наперебой предлагают им собственные решения.