SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется

В России меняются правила покупки SIM-карт местных операторов связи. Власти хотят заставить предоставлять не только паспортные, но и биометрические данные. Затронет это пока не всех, а только лишь мигрантов и иностранных граждан, а причина изменений – борьба за безопасность.

Купить SIM-карту лицом

Российские власти хотят обязать предоставлять биометрические данные при покупке SIM-карт, пишут «Ведомости». Действующие правила обязывают предоставлять лишь паспортные данные, но после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. процедура может резко ужесточиться.

Нововведение планируется распространить на трудовых мигрантов и иностранных граждан. Впрочем, из нового правила будет как минимум три исключения – отказаться от предоставления биометрических данных и все равно получить SIM-карту на руки смогут дипломаты, беженцы (этот статус еще нужно получить) и представители международных организаций.

Поправки к действующему законодательству готовит Минцифры. Они уже реализованы в виде законопроекта, который в настоящее время направлен на рассмотрение в целый ряд ведомств.

В частности, документ направлен в Министерство внутренних дел России (МВД), Федеральную службу безопасности (ФСБ), Министерство иностранных дел (МИД), а также в Роскомнадзор, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). У перечисленных ведомств есть всего лишь несколько дней на его рассмотрение – они должны согласовать его не позднее 15 апреля 2024 г.

Билайн Простая покупка SIM-карты заставит делиться с государством своей биометрией

На момент выпуска материала биометрическими данными в России считались образец голоса и слепок лица – именно эти сведения хранит Единая биометрическая система, которую так не любят россияне – CNews сообщал, что в конце августа 2023 г. около полутора миллионов жителей страны написали отказ от внесения своей биометрии в эту базу.

Другими словами, сдавать отпечатки пальцев при покупке SIM-карты в России иностранцев пока что заставлять не будут. Для внесения своих биометрических данных в ЕБС иностранцам придется посетить офис одного из российских банков. Других способов сделать это в России пока нет.

Поделись IMEI своим и забудь о коллекции SIM-карт

Если документ Минцифры вступит в силу, то желающим подключиться к российским сотовым сетям гражданам других стран придется поделиться не только своей биометрией. Законопроект гласит, что от них будут требовать еще и уникальный номер любого мобильного средства связи – IMEI.

Этот номер будет прописываться в договоре на оказание услуг связи при его заключении. Пока неясно, как будет решаться вопрос смены IMEI в договоре, когда владелец номера решит поменять смартфон на новый.

Также иностранцам не дадут собрать «коллекцию» российских SIM-карт. В нынешней своей редакции законопроект запрещает выдавать им более 10 номеров.

Что самое важное, закон о том, что закон обратной силы не имеет, в данном случае совершенно не работает. Как только документ Минцифры вступит в силу, операторы должны будут переоформить все ранее заключенные договоры с иностранцами – сделать это они будут обязаны до 1 марта 2025 г. Как пишут «Ведомости, обслуживание неперерегистрированных номеров должно быть прекращено.

Безопасность превыше всего

Продвигая свой новый законопроект, в Минцифры заявили изданию, что в настоящее время сотрудники салонов связи могут испытывать некие трудности при идентификации личности граждан других стран. В частности, они не всегда могут распознать поддельный паспорт иностранного государства, сообщил изданию представитель министерства, не уточнив, откуда у рядовых сотрудников салонов связи возьмется опыт по определению подлинности российского паспорта.

По словам представителя ведомства, когда законопроект станет законом, проверка личности будет проходить при помощи Единой биометрической системы. Он подчеркнул, что это позволит однозначно идентифицировать личность иностранных граждан и лиц без гражданства в офисах продаж и у дилеров».

«На данный момент возможность проверки паспорта иностранных граждан отсутствует. Возможность проверки данных иностранцев через информационные госсистемы будет способствовать более цивилизованному развитию рынка - такую инициативу можно только приветствовать», – сообщили CNews представители Tele2.



Напомним, что в апреле 2023 г. под давлением властей операторы связи начали массовую проверку персональных данных своих абонентов. Последним нужно было посетить салон связи с паспортом или отправить фото документа через приложение оператора. В августе 2023 г. стали звучать угрозы, что за отказ от сверки данных повлечет за собой блокировку номера.

Ждать ли подобного россиянам

На момент выхода материала граждане России не были обязаны передавать свою биометрию в ЕБС. Более того, действующее законодательство позволяет им обратиться в ближайший МФЦ с требованием о запрете на передачу этой информации в ЕБС. Сотрудник редакции CNews на собственном опыте убедился, что для этого нужно лишь заполнить небольшое заявление.

Право на отказ от сбора биометрии, как сообщал CNews, россияне получили 1 июня 2023 г. В этот день в России вступили в силу соответствующие положения закона об идентификации и аутентификации физических лиц.

Однако нельзя исключать вероятность, что нововведение, опробованное на иностранцах и трудовых мигрантах, со временем распространится на граждан России. Редакция CNews обратилась с вопросом о возможности такого развития ситуации в Минцифры и к операторам сотовой связи и ожидает ответа. Представители «МегаФона», МТС и Tele2 не ответили на запрос.