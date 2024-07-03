Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные

Авторы почты Proton Mail создали веб-сервис Proton Docs для совместной работы над документами и электронными таблицами. Это полноценная альтернатива Microsoft 365 и Google Docs, которая лишена функций слежки за пользователями. В основе лежит облако Proton Drive, а безопасность обеспечивает сквозное шифрование.

Шах и мат, Google и Microsoft

Компания Proton, создала защищенный сервис Proton Docs, представляющий собой альтернативу Google Docs и Microsoft 365, ранее известному как Office 365. Это сервис для онлайн-работы с документами, как индивидуальной, так и совместной, в центре которого – максимальная защищенность и безопасность.

Proton известна в первую очередь своим безопасным и заблокированным в России почтовым сервисом Proton Mail. Также в ее распоряжении есть ряд других интернет-сервисов с упором на безопасность, например, менеджер паролей Proton Pass и облачное хранилище Proton Drive, на базе которого и построен Proton Docs.

Proton Безопасность безопасностью, но для работы в Proton Docs придется зарегистрироваться и авторизоваться

Как пишет The Verge, новый Proton Docs похож на Google Drive не только своими возможностями, но также и внешним видом. На момент выхода материала новый сервис был лишь анонсирован – его запуск для всех пользователей состоится в течение ближайших нескольких дней. Судьба Proton Docs пока под большим вопросом – для блокировки Proton Mail, как сообщал CNews, власти нашли веские обоснования (через него велась рассылка опасных писем), но к Proton Docs эти причины отношения не имеют.

Инвестиции в будущее

Как пишет портал Bleeping Computer, Proton давно работала над Proton Docs. Ускорить процесс создания сервиса разработчикам помогло приобретение в апреле 2024 г. приложения Standard Notes для создания зашифрованных заметок. После запуска Docs сервис Standard Notes свою работу не прекратит.

Создатели Proton Docs также привели краткий список ключевых особенностей своего нового продукта, которые, по их мнению, выделяют его среди конкурентов. В первую очередь это сквозное шифрование, распространяющееся буквально на все нажатия клавиш и перемещения курсора и работающее в режиме реального времени.

Также Proton Docs не собирает и не передает какие-либо данные пользователей третьим лицам, но при этом позволяет бесплатно хранить в облаке до 5 ГБ документов. Отдельно авторы отметили, что у продукта открытый исходный код, прошедший независимую проверку.

Из функциональных особенностей сервиса авторы выделили, в частности, поддержку разметки текста, блоков кода и контрольных списков и заодно полную интеграцию с различными форматами, включая фирменные форматы, например Microsoft .docx. Это означает, что готовый документ можно будет сохранить в нужном формате, чтобы его можно было открыть за пределами Proton Docs.

Для всех и каждого

Авторы Proton Docs сообщили что пока что у них готова версия сервиса только для веб-браузеров. Отдельные фирменные приложения для ПК, ноутбуков и мобильных платформ еще не готовы, но это недочет разработчики намерены исправить в обозримом будущем, пишет MacRumors.

На вопрос The Verge о будущих и имеющихся функциональных возможностях Proton Docs авторы проекта заявили, что в их дорожной карте есть все те функции, коими в настоящее время располагает Google Docs. Речь, в частности, о коллективной работе над одним документом в режиме реального времени, комментарии к документам и пр.

Отличительной особенностью Proton Docs, помимо упора на безопасность, станет и то, что сервисом можно будет пользоваться бесплатно. Но Google Docs тоже есть бесплатная версия, хотя и со множеством ограничений.

Также для работы с Proton Docs придется создать профиль на сайте Proton – единую учетную запись для всех сервисов компании. Здесь преимущество на стороне Google Docs – этот сервис позволяет работать с документами даже неавторизованным пользователям, если им предоставили доступ к ним.

Множество альтернатив

Во время премьеры Proton Docs авторы проекта сравнили его исключительно с Google Docs и Microsoft 365, в то время как в мире существует масса аналогичных сервисов. В России их тоже немало – пользователям доступны, к примеру «Яндекс 360» и его отдельная версия «Яндекс 360 для бизнеса», ориентированная на корпоративных клиентов.

Редактор таблиц в «Яндекс 360»

Аналогичные возможности в режиме онлайн предлагает и сервис «МойОфис». В «МойОфис» есть функция редактирования документов без авторизации.

Редактор таблиц в онлайн-версии « МойОфис

Есть у Proton Docs и множество офлайн-альтернатив, не связанных ни с Google, ни с Microsoft, за которые тоже не нужно платить деньги. Это, к примеру, офисные пакеты LibreOffice и OnlyOffice, распространяющиеся на полностью бесплатной основе.