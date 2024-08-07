Жесткие диски все меньше пригодны для хранения информации. Названы самые надежные и самые ломкие HDD

Жесткие диски становятся все менее надежными. Они стали чаще выходить из строя, чем три месяца назад, что на практике означает рост вероятности безвозвратно лишиться информации или получить массу проблем при ее восстановлении. В мире осталось всего три производителя HDD, и доверие к их продукции тает. Seagate ухитрилась стать и лидером рейтинга самых ненадежных винчестеров, и одновременно его аутсайдером

Жесткие диски показали лицо

Американская компания Backblaze поделилась с миром новой статистикой отказов жестких дисков, имеющихся в ее активе, пишет The Register. Backblaze – это облачный провайдер, и в его распоряжении в настоящее время находятся почти 285 тыс. жестких дисков, без учета загрузочных накопителей (данные на 30 июня 2024 г.).

Backblaze годами собирает статистику отказов HDD и регулярно публикует ее. В нынешнем своем отчете она делает акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая частота отказов» (annualized fail rate, AFR).

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Этим параметром эксперты компании измеряют надежность накопителей – у нее есть как жесткие диски, так и SSD. Под AFR они подразумевают вероятность выхода накопителя из строя в течение полного года его использования. Другими словами, чем ниже показатель AFR у того или иного носителя информации, тем выше надежность.

Результаты исследования

В своей новой статистике Backblaze учитывала около 284,5 тыс. жестких дисков – не были подсчитаны показатели для моделей, экземпляров которых у компании менее 100. Также не принимали участие HDD, которые проработали более 10 тыс. часов в течение трех месяцев. В результате статистика учитывает 29 моделей.

Средняя AFR по итогам II квартала 2024 г. составила 1,71%. Если сравнить этот показатель с первой четвертью 2024 г., то налицо прирост – было 1,4%, то есть надежность винчестеров упала. С другой стороны, на фоне II квартала 2023 г. она, напротив, выросла, ведь тогда AFR была на уровне 2,28%.

Антирейтинг брендов

К середине 2024 г. в мире осталось лишь три производителя жестких дисков – Seagate, Western Digital и Toshiba. По итогам I квартала 2024 г. у WD было 40% мирового рынка, у Seagate – 38%, а Toshiba удерживала 22% (данные Forbes).

Несмотря на то, что Seagate лишилась первого места в мировом рейтинге производителей HDD по объему реализованных устройств, в рейтинге Backblaze она лидирует очень уверенно. Ее 12-терабайтный HDD ST12000NM0007 показал AFR на уровне 11,86%, и это наихудший результат.

Третье место – у WD, точнее, у ее дочернего бренда HGST с накопителем HUH721212ALN604, чей AFR оказался на уровне 7,17%. Эксперты Backblaze отмечают, что такое поведение нехарактерно для этой модели – раньше винчестеры HUH721212ALN604 настолько быстро не ломались.

«Серебро» получила вновь Seagate с накопителем ST4000DM000 на 4 ТБ, AFR у которого – 7,24%.

Что до Toshiba, ее показатели, в целом, лучше, чем у конкурентов. Ее самый плохой результат – 1,73% у модели MG08AKA16TEY на 16 ТБ.

Не все так очевидно

Однозначные выводы относительно надежности жестких дисков тех или иных производителей по исследованию Backblaze сделать не представляется возможным. Да, Seagate наглядно продемонстрировала свое умение делать жесткие диски, доверия к которым нет. Но в то же время именно ее продукция показала наилучший результат по итогам II квартал 2024 г.

Речь о винчестерах ST14000NM000J и ST16000NM002J емкостью 14 и 16 ТБ соответственно. За три месяца наблюдений ни один из имеющихся у Backblaze экземпляров этих HDD не вышел из строя, то есть их AFR равна нулю.

Также Backblaze не считает, что новые и более емкие винчестеры менее надежны, нежели старые, имеющие небольшой объем. Это видно по упомянутому Seagate ST4000DM000 с высокой AFR. HDD этой модели являются одними из самых старых в коллекции провайдера в плане времени эксплуатации. Seagate, к слову, до сих пор производит их.

Backblaze сообщила о планах отказаться от ST4000DM000 в пользу более новых и, вероятно, более вместительных HDD. На каких моделях она остановила свой выбор, неизвестно.

Отдельно специалисты Backblaze отметили жесткие диски HMS5C4040ALE640 производства HGST емкостью 4 ТБ. Один из таких к 30 июня 2024 г. проработал у нее почти 10 лет, без нескольких дней. Кластер, в котором трудится этот HDD, находится в процессе модернизации. Вероятно, он тоже будет заменен на более новый накопитель.