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Дорогие iPhone и iPad можно поломать, набрав четыре простых символа. Решения проблемы не существует

Мобильную технику Apple можно вывести из строя, введя на виртуальной клавиатуре всего четыре символа. Притом последовательность важна только для первых трех – четвертый может быть абсолютно любым. Это приведет к сбою в работе рабочего стола и аварийной перезагрузке отвечающего за него приложения. Спасения пока нет – проблема затрагивает iPhone и iPad, и патч у Apple пока не готов.

Четыре клика – и iPhone сломан

В смартфонах iPhone и планшетах iPad компании Apple обнаружен дефект, позволяющий «подвесить» их при помощи всего лишь четырех символов, введенных с клавиатуры, пишет портал TechCrunch. Сбой будет кратковременным, и, в теории, гаджет должен автоматически через некоторое время вернуться в рабочее состояние, однако повторный ввод тех же символов вновь выведет его из строя.

Поломать дорогостоящие мобильные устройства Apple можно символами "":: – их нужно ввести в строке поиска в меню настроек и при поиске установленных на iPad или iPhone приложений, и в результате штатное приложение Springboard из состава iOS и iPadOS аварийно завершит работу.

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Ana Quirosa / Pexels
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Это приложение отвечает за функционирование домашнего экрана и экрана блокировки. Утилита начинает сбоить и автоматически перезагружается, то есть фатальный урон устройству не наносится – не нужно делать сброс до заводских настроек или принудительно перепрошивать гаджет.

Три плюс один

TechCrunch пишет, что на деле приложение Springboard боится трех символов – "":, но если ввести только их, ничего не случится. Четвертый тоже нужен, и он может быть абсолютно любым.

Многие владельцы мобильных устройств Apple уже подтвердили наличие бага в прошивках их iPhone и iPad, но ни один пока не сообщил, что его устройство вышло из строя окончательно и бесповоротно.

Apple, как и всегда в подобных ситуациях, хранит гробовое молчание. К моменту выпуска материала она не предлагала пользователям устраняющий проблему патч.

Также молчание Apple не позволяет составить полную картину происходящего. В частности, пока что совершенно непонятно, сколько именно версий iOS и iPadOS подвержены новому, пусть и не фатальному глюку.

Вполне может оказаться так, что это давняя проблема, которая была еще в старых версиях мобильных платформ Apple. Если это на самом деле так, то велик шанс, что владельцы ранних iPhone и iPad останутся с ней навсегда, потому что Apple ежегодно лишает обновлений прошивки часть устройств из своего модельного ряда.

Например, анонсированная в июне 2014 г. iOS 18 будет доступна только для iPhone, вышедших в 2018 г. и позже, то есть юбилейный iPhone X образца 2017 г. останется без новой прошивки, как и все ранее выпущенные iPhone.

То же касается и iPadOS 18 – она доступна для iPad не ниже седьмого поколения, iPad Mini 5, iPad Air 3, iPad Pro 11 первого поколения и iPad Pro 12.9 третьего поколения.

Вечная проблема Apple

Сломать iOS и iPad OS, а также в некоторых случаях macOS при помощи различных комбинаций символов было возможно если не всегда, то почти всегда. Это очень давняя проблема, и Apple борется лишь с ее следствиями, то есть устраняя сбои от конкретных комбинаций.

Например, в январе 2017 г. выяснилось, что iPhone и iPad можно «подвесить», отправив на него через iMessage сообщение всего с тремя символами – эмодзи радуги и флага, а также цифры 0.

В феврале 2018 г. стало известно, что слово «знак» индийского языка телугу, отправленное на устройство Apple, приводит к отказу мессенджера, в котором оно отобразилось, или к остановке работы всей операционной системы. Перезагрузка не помогала, поскольку система снова пыталась отобразить опасное слово. Проблема затронула iPad, iPhone и компьютеры Mac.

К лету 2019 г. ситуация усугубилась. Появились текстовые комбинации, способные поломать iPhone настолько, что восстановление возможно только путем сброса к заводским настройкам с потерей всей личной информации.

MacOS тоже любит ломаться из-за комбинаций символов. Так, в 2013 г. в macOS Mountain Lion была найдена уязвимость, которая вела к самопроизвольному закрытию практически любой программы, если в ней ввести последовательность символов «File:///» без кавычек и с учетом регистра.

Геннадий Ефремов

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