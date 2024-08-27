«Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024»

«Авито» стал генеральным партнером Ежегодной Всероссийской акции «Цифровой Диктант 2024», организованной РАЭК. Самая масштабная в стране проверка знаний в области цифровой гигиены стартует с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.



Зачем нужен диктант?

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

«Нашими пользователями являются как дети от 12 лет, так и старшее поколение, и для всех именно вопрос доверия и безопасности является одним из основных при выборе цифровой платформы. Наши исследования показывают, что чем выше уровень осведомленности пользователей о том, как работают те или иные технологии, тем более защищенными они себя чувствуют, и тем эффективнее могут использовать возможности онлайна. Поэтому мы уже в третий раз становимся соорганизаторами «Цифрового Диктанта», который помогает измерить «температуру» в области знаний о современных технологиях и обучить людей разных возрастов грамотно их использовать», – сказала Наталья Юматова, директор департамента безопасности и доверия «Авито».

В 2024 году проект включает следующие этапы:





10-28 октября все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;

29 октября — 10 ноября — работа над ошибками;

середина ноября — подведение итогов.





«Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. РАЭК, организуя Всероссийскую акцию “Цифровой Диктант”, старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой каждый может защитить себя в Сети. Мы видим, что актуальность акции не снижается: постоянно появляются новые цифровые сервисы и услуги, а вместе с тем киберугрозы становятся все хитрее и изощреннее, что сказывается на уровне индекса цифровой грамотности в стране. Поэтому в этом году мы особое внимание уделим проверке навыков использования отечественных цифровых продуктов, а также впервые в рамках нового блока вопросов проверим участников акции на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг», — комментирует Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант», директор РАЭК.

Для Москвы — специальные вопросы

«В сегодняшних реалиях важно обладать цифровыми компетенциями. Предупрежден – значит вооружен. Со стороны государства уделяется большое внимание вопросам просвещения в целях обеспечения информационной безопасности граждан, особенно детей и подростков. Повышение цифровой грамотности – один из приоритетов государства. Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности – одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством», – отметила заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

В 2024 году Всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Москва не является исключением. Специально для жителей столицы Департамент информационных технологий города Москвы вновь подготовит специальные вопросы, посвященные городским ИТ-продуктам и сервисам, которые призваны не только сделать жизнь в современном мегаполисе удобнее и комфортнее, но и помочь москвичам в вопросах обеспечения личной безопасности в сети.

«ДИТ Москвы второй год поддерживает акцию «Цифровой диктант». В этот раз наши эксперты подготовили более двух десятков вопросов, которые помогут жителям столицы не только проверить свои знания, но и гарантированно узнать что-то новое о возможностях портала mos.ru и других цифровых проектов Москвы. Каждый вопрос связан с реальными ситуациями, с которыми москвичи сталкиваются почти каждый день и в которых им могут помочь городские онлайн-сервисы», – подчеркнул Дмитрий Онтоев, советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Работа над ошибками

Цифровой Диктант 2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

Напомним, что в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение «Цифрового Диктанта». Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. «Отличниками» стали 7,7 тыс. человек. Лидерами по уровню цифровой грамотности в 2023 году среди регионов стали Республика Карелия и Москва (7,34 балла).