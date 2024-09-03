В России умирает сотовая связь. В россиянах убили желание общаться голосом

Россияне все реже понимают трубку, когда им звонят с незнакомых номеров. Так поступает каждый шестой житель страны, а каждый второй не отвечает на звонок со скрытого номера. Такую привычку в них выработали мошенники на протяжении последних лет терроризирующие граждан. Операторы тем временем предлагают настраиваемые тарифы и с минимумом предоплаченных минут и безлимитом в мессенджерах.

Звонок без ответа

В современной России остается все меньше людей, которые по-прежнему исправно отвечают на звонки с неизвестных им номеров. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, только менее 3 из 10 россиян снимают трубку (29%), если не знают, кто им звонит.

Приблизительно каждый второй гражданин страны в такой ситуации отвечает на звонок лишь иногда – по инерции или если в настоящее время ждет звонка, например, по объявлению. Так ответили 55% участников опроса, который проводился среди 1600 россиян старше 18 лет в 369 населенных пунктах страны с 30 августа по 2 сентября 2024 г.

FreePik Большинство россиян звонкам с неизвестных номеров не рады

Каждый шестой россиянин (16% опрошенных) и вовсе не отвечает на звонок, поступивший с незнакомого ему номера. Такие люди мотивируют нежелание брать трубку тем, что в стране развелось слишком много мошенников.

Мудрость приходит с возрастом

Статистика SuperJob гласит, что чем старше россиянин, тем реже он отвечает на подозрительные вызовы с тех номеров, которых нет в их списке контактов. Среди россиян до 34 лет тех, кто всегда отвечает на таки звонки, набралось 33%, в группе 35-44 лет таковых нашлось лишь 27%, и лишь 26% россиян в возрасте от 45 лет и старше готовы пообщаться с неизвестным собеседником. В тех же возрастных категориях тех, кто никогда не отвечает на подобные звонки, насчитывается 13%, 17% и 18% соответственно.

Примечательно, что мужчины более склонны к тому, чтобы потратить свое время на общение со звонящим с незнакомого номера. Всегда отвечают на такие звонки 36% мужского пола, а никогда не поднимают трубку лишь 14%. Среди женщин показатели иные – 27% и 17%.

Все зависит от зарплаты?

Эксперты SuperJob также выявили, что чем выше заработная плата у россиянина, тем с большей охотой он готов общаться с неизвестным собеседником. С высокой степенью вероятности ответят на звонок с незнакомого номера 19% зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 36% тех, чей доход начинается от 100 тыс. руб.





Отвечаете ли вы на звонки на ваш личный мобильный телефон с незнакомых номеров?

Вариант ответа Все опрошенные Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 34 35-44 45 и старше до 49999 50000-99999 от 100000 Да, всегда 29% 36% 23% 33% 27% 26% 19% 31% 36% Иногда 55% 50% 60% 54% 56% 56% 66% 53% 53% Нет, никогда 16% 14% 17% 13% 17% 18% 15% 16% 11%

Источник: SuperJob

«Те, кто больше получает, чаще имеют возможность подключить себе услугу "антиспам"», – сообщили CNews представители SuperJob. Но тут важно подчеркнуть, что в России очень много бесплатных приложений, предупреждающих о мошенническом вызове – даже стандартная «звонилка» Google, которая есть почти в любом современном Android-смартфоне, обладает такой функцией. Кроме того, некоторые крупные российские операторы связи предлагают услугу защиты от спамеров и мошенников бесплатно.

Когда альтернатива слишком очевидна

Современные смартфоны умеют автоматически отклонять входящие звонки с неизвестных и скрытых номеров. А современные мессенджеры дают возможность никогда не звонить «голосом» через сотовые сети – в каждом из них, за редким исключением, есть функции аудио- и видеозвонков.

Операторы связи тоже подталкивают россиян к отказу от звонков через сотовые сети в пользу аудиозвонков, которые работают и в сетях Wi-Fi. У каждого из них сейчас есть настраиваемые тарифы, в которых можно до снизить количество минут и уменьшить тем самым абонентскую плату. А также они предлагают за минимальную доплату активировать безлимитный трафик в мессенджерах, что откроет возможность общаться по видеосвязи в режиме 24/7/365.

Настраиваемые тарифы - идеальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать за ненужную ему голосовую связь

Редакция CNews обратилась в МТС, Tele2 и «МегаФон» с вопросом о динамике популярности голосовых вызовов через сотовые сети среди россиян за последние несколько лет и ожидает ответа.