На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов

В федеральный проект включили бюджет более 11 млрд руб. на защиту государственных и частных аэропортов от дронов. Столько денег потратят на защиту только 11 объектов, а всего нужно защитить 31 крупный аэропорт.



Бюджет по федпроекту

Российские власти планируют выделить в ближайшие два года на защиту государственных и частных аэропортов от дронов более 11 млрд руб. Об этом говорится в новой версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)», являющегося частью национального проекта по БАС. С документом ознакомились «Ведомости».

В 2025 г. планируется потратить на защиту одного аэродрома из «отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории», находящегося в федеральной собственности, 966 млн руб. Еще почти 9,7 млрд руб. выделят десяти таким аэропортам в 2026 г.

Всего к 2028 г. 31 крупный аэропорт России должен быть оснащен системами антидроновой защиты, из них 20 находятся в федеральной собственности и 11 — в частной.

Национальный проект по развитию БАС запущен в январе 2024 г. Текущий объем финансирования нацпроекта БАС в 2024-2030 гг. составляет 713,7 млрд руб.

Как защитить аэропорт

Беспилотники, которые залетают вглубь территории России, имеют достаточно сложную систему навигации, поэтому защита аэропортов должна представлять собой комплексное решение от всех предполагаемых моделей угроз, считает коммерческий директор «Лаборатории будущего», эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Павел Камнев.

«Территории аэропортов достаточно большие и включают в себя не только здание аэровокзала и взлетно-посадочную полосу, но и зоны подъезда, стоянки воздушных судов, терминалы их обслуживания, места хранения наземной техники, логистические терминалы и др., — сказал эксперт. — Поставить посреди аэропорта одну установку и думать, что теперь он защищен, некорректно. Защита выливается в формирование безопасного периметра с разветвленной сетью систем обнаружения и противодействия БПЛА».

Первый заместитель генерального директора и сооснователь компании «Флай дрон» Александр Каниовский тоже отметил, что типовое внедрение средств защиты в случае аэропортов не подходит. На каждом аэродроме как минимум должны быть комплексы, глушащие сигналы спутниковой навигации БПЛА и перекрывающие их каналы управления. Также желательно установить наземные средства кинетического воздействия на дроны-нарушители и получить беспилотники-перехватчики.

Все вышеперечисленное необходимо интегрировать с военными системами противовоздушной обороны, прикрывающими объект на дальних подступах, потому что у Минобороны должна быть информационная осведомленность о происходящем на аэродроме, подчеркнул Каниовский.

Где системы защиты уже есть

Сейчас полномочия по применению средств радиоэлектронного подавления (РЭП) есть только у определенных категорий лиц — силовых структур, ведомственной охраны и сотрудников транспортной безопасности. Госкомиссия по радиочастотам в 2024 г. обязала при приобретении средств радиоэлектронного подавления беспилотных аппаратов получать разрешение Минобороны. Это требование касается госструктур и частных охранных предприятий, охраняющих стратегически важные объекты.

На сегодня, как выяснило издание, аэропорт Сочи оснащен оборудованием по борьбе с БПЛА. «Разработан и действует порядок оперативного оповещения и взаимодействия сотрудников аэропорта, Центра ОрВД (по организации воздушного движения) филиала «Аэронавигация Юга», представителей правоохранительных структур и Минобороны РФ на случай обнаружения и подавления БПЛА, — сказал представитель холдинга «Аэродинамика» (управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи и Анапе). — В целях модернизации имеющихся средств борьбы с БПЛА рассматривается закупка дополнительного комплекса РЭБ для обнаружения и подавления БПЛА как на ближних, так и на дальних эшелонах».

Представители аэропорта «Домодедово» сообщили, что приступил к тестированию систем мониторинга и защиты от БПЛА от российских производителей.

Массовым явлением установка средств антидроновой защиты не стала из-за отсутствия нормативной базы и дефицита качественного технического решения, которое можно встроить в сложную инфраструктуру любого гражданского аэропорта, сказал директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков.

В мае 2024 г. CNews выяснил, что Минпромторг выделил 897,3 млн руб. на разработку ПО для перехвата и прерывания полетов беспилотных воздушных судов (БВС). Это должна быть технология, которая будет анализировать обстановку в небе рядом с защищаемым системой объектом, и принудительно сажать дроны малых размеров (до 50 кг) и низкой скорости (до 200 км/ч) еще до выполнения поставленной задачи.

В июне 2024 г. «Росэлектроника» впервые показала новейшие средства для защиты объектов от атак БПЛА. Оборудование позволяет обнаруживать не только сам беспилотник, но и его оператора, а также обеспечивает эффективное противодействие активно использующимся сейчас FPV-дронам. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Ростех».