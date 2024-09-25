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Популярные и доступные в России наушники взорвались в ухе девушки. Она навсегда лишилась слуха, а Samsung предложила ей новые наушники. Опрос

Беспроводные наушники Galaxy Buds FE компании Samsung взорвались в ушах девушки. Она выжила, но стала инвалидом, навсегда потеряв возможность слышать. В качестве извинения Samsung предложила ей новую пару таких же наушников.

Наушники без проводов, девушка без слуха, правда без огласки

Наушники Samsung Galaxy Buds FE взорвались прямо во время использования, находившись в ушах девушки. В результате она лишилась слуха, но Samsung пока даже не пытается хоть как-то адекватно исправить ситуацию.

Происшествие случилось в Турции – о нем рассказал житель этой страны, опубликовав свое сообщение прямо на официальном форуме корейского вендора под псевдонимом Bayazıt. По его словам, он является владельцем уничтоженных взрывом Galaxy Buds FE, притом воспользоваться ими он даже не успел.

Пользователь купил новые Galaxy Buds FE, и его девушка сразу после покупки попросила попользоваться ими. В процессе использования один из наушников взорвался. Иначе говоря, гарнитура была полностью новой, только что из магазина, она даже ни разу не стояла на зарядке, на что владелец устройства сделал отдельный акцент. «Я даже не заряжал их ни разу, а в кейсе было около 36% заряда. Когда моя девушка одолжила их и надела, наушники взорвались у нее в ухе, и она потеряла слух навсегда», – написал он.

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Архив Интернета
Фото взорвавшегося наушника. Было размещено на форуме Samsung и позже удалено. Копия есть в "Архиве интернета"

К моменту выхода материала оригинальная тема, посвященная взорвавшимся наушникам, была удалена с форума Samsung по неизвестной причине. Редакция CNews нашла ее сохраненную копию в «Архиве интернета».

Вот вам новые наушники, всего доброго

Владелец взорвавшихся Galaxy Buds FE попытался обратиться в сервисный центр и ввел в курс дела его работников, но какую-либо соизмеримую с ситуацией помощь получить не смог. Единственное, что ему предложили взамен испорченным наушникам – новую беспроводную гарнитуру, притом, что особенно важно, точно такую же.

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Samsung
Так выглядят новые Galaxy Buds FE

Отметим, что Galaxy Buds FE к моменту выпуска материала были широко распространены и в российской рознице. Притом это далеко не самые доступные TWS-наушники на российском рынке – они стоят 9000 руб.

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Потенциально опасные наушники в российском ритейле

Важно подчеркнуть, что это первый инцидент со взрывом Galaxy Buds FE, о котором стало известно широкой общественности. Но прецедент создан, значит, существует вероятность, что подобное может повториться новь

Не взрыв, а хлопок

Владелец наушников, сделавших его девушку инвалидом, решил обратиться за юридической помощью, но вовсе не потому, что в сервисном центре ему предложили только новые наушники. Через некоторое время после обращения с связался сотрудник Samsung по работе с клиентами и в разговоре всячески отрицал, что наушники именно взорвались. Он настаивал на том, что они «не взорвались, а лишь только деформировались» (hadn’t exploded, only deformed). После этого он тоже предложил пользователю новый экземпляр Galaxy Buds FE в знак благосклонности компании.

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Архив Интернета
Фото взорвавшегося наушника. Было размещено на форуме Samsung и позже удалено. Копия есть в "Архиве интернета"

«У нас есть все, например, счет, дата взрыва, до взрыва, после взрыва и заключение врача, в котором говорится о потере слуха из-за взрыва наушников», – утверждает парень пострадавшей девушки.

Напомним также, что Samsung является автором самого опасного смартфона в мире – Galaxy Note 7. Он взрывался в руках, мог спалить дом или автомобиль и навредить маленьким детям. После первых массовых жалоб она изъяла Note 7 из продажи но позже вернула их в магазины, якобы после доработки, однако они продолжили взрываться.


Геннадий Ефремов

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