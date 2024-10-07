На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям

Google, не имея оснований, удалил приложения «Лаборатории Касперского» из магазина Google Play. Решение основано на запрете использования ПО «Касперского» в США и не имеет силы за пределами этой страны. Благодаря открытости Android есть ряд способов установить российское ПО для кибербезопасности, минуя ограничения Google.

Угроза безопасности

Интернет-гигант Google удалил из своего магазина приложений Google Play все программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Скачать его теперь невозможно, как и обновить.

Судя по всему, Google превысил собственные же полномочия, так как, вероятнее всего, обоснований для подобного поступка у него не было.

Как сообщал CNews, по решению властей США программы «Лаборатории Касперского» отныне запрещено не только распространять, но и использовать на территории Соединенных Штатов. Эксперты «Касперского» уверены, что именно с этим связано исчезновение компании из Google Play. К слову, летом 2024 г. «Лаборатория Касперского» в свете нового запрета приняла решение полностью уйти из США, уволить местный персонал, подарить американским клиентам полгода бесплатной подписки и передать их американской ИБ-компании Pango Group. А после вступления нового запрета в силу вместо антивируса «Касперского» на компьютеры американских пользователей автоматически установилось совсем другое неизвестное ПО. Цена подписки не изменилась.

«Лаборатория Касперского» Удаление приложений «Касперского» из Google Play не станет проблемой для российских пользователей

«Решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов «Лаборатории Касперского» в Соединенных Штатах после 29 сентября 2024 г. Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play», – говорится на сайте «Лаборатории Касперского».

В компании подчеркнули, что, по их мнению, американская корпорация «избыточно трактует решение Министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами США». «Мы обсуждаем данную ситуацию со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнули в «Лаборатории Касперского».

Нет причин для беспокойства

Решение Google если и носит деструктивный характер, то никаких прямо-таких масштабных последствий не понесет. На то есть две причины, и первая – особенности Android как операционной системы. Она позволяет устанавливать приложения откуда угодно, из любых источников, чем не может похвастаться Apple iOS. Google, безусловно, пытается прикрыть эту лазейку, но едва ли пользователи всего обрадуются такой ее самодеятельности.

Вторую причину привели представители «Лаборатории Касперского». В компании заверили, то все без исключения установленные через Google Play ее приложения продолжат работать, как и раньше. Будут работать как бесплатные функции, так и платные, и даже базы вирусных угроз будет обновляться, как и прежде, ведь этот механизм никак не связан с серверами, сервисами и аккаунтами Google.

Минусы все же есть

Удаление любого приложения из каталога Google Play лишает всех пользователей, установивших его именно из этого магазина, возможности обновлять его. ПО «Лаборатории Касперского» не стало исключением.

ПО «Лаборатории Касперского» в Google Play действительно больше нет

Также не получится повторно установить любое удаленное приложение из Google Play ввиду его отсутствия в каталоге. Это означает, что удалять его с устройства нежелательно – с переустановкой гарантированно возникнут хоть и преодолимые, но все-таки сложности.

Самое очевидное решение

Чтобы не зависеть от решений корпорации из недружественной России страны, «Лаборатория Касперского» в отношении своего ПО рекомендует переустановить его из другого магазина приложений. Компания приводит в пример каталоги Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и Huawei AppGallery, но стоит напомнить, что одна из этих компаний уже официально поддержала российские санкции и покинула российский рынок, попутно остановив свой местный завод по выпуску техники, а другую уличили в исчезновении из ее каталога приложения российских компаний, попавших под санкции Запада.

Также «Лаборатория Касперского» напомнила, что скачать ее мобильное ПО можно в отечественном магазине RuStore – он работает с мая 2022 г. и развивается силами VK и Минцифры.

Тем, кто в принципе не имеет желания связываться с магазинами приложений, «Лаборатория Касперского» предлагает скачать APK-дистрибутивы нужных приложений с ее официального сайта. По той же схеме, к слову, действуют подсанкционные российские банки, чьи приложения удалены из Google Play – «Т-банк» (ранее «Тинькофф Банк»), Сбербанк и пр.

«Все актуальные версии наших продуктов сохраняют полную работоспособность, поддерживают самые свежие операционные системы (в том числе Android 15) и продолжают защищать пользователей от современных киберугроз», – говорится на сайте «Касперского».