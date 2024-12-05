Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное

Microsoft официально попросила пользователей применять приложение Backup and Restore времен Windows 7 для резервного копирования вместо современного Windows Backup. Рекомендуемый древний софт уже давно не поддерживается и может работать некорректно, хотя у него по-прежнему больше функций, чем современный, и он бесплатный.

Microsoft вернулась в прошлое

Корпорация Microsoft обновила документацию технической поддержки Windows 11 – в ней появилась рекомендация к использованию ПО Backup and Restore для резервного копирования. На это обратил внимание профильный портал Windows Latest.

Может показаться, что Microsoft проявляет заботу о пользователях, упрощая им поиск ПО для создания резервных копий. Но все не так просто: Backup and Restore – это очень древняя утилита из не менее древней ОС Windows 7, которая не поддерживается с 2020 г. Сама программа и вовсе не обновляется уже более семи лет, с тех пор, как Windows 7 получила апдейт до версии 1709.

Что еще более важно, еще неделю назад в документации к Windows 11 не было ни единого упоминания о Backup and Restore, поскольку эта программа действительно давно устарела. Пока нет информации о причинах, подтолкнувших Microsoft к тому, чтобы советовать пользователям работать в ПО, которое она сама же и забросила много лет назад.

Раньше было лучше

Нельзя исключать, что рекомендация Backup and Restore связана с тем, что эта утилита объективно гораздо более функциональна, нежели Windows Backup, являющаяся частью Windows 11. Классическое решение 15-летней давности (Backup and Restore появилась одновременно с Windows 7 в 2009 г.) умеет создавать резервные копии не только отдельных файлов или папок, но и всего системного раздела.

Angel Bena / Pexels За 15 лет Microsoft так и не смогла создать идеальное ПО для резервного копирования

Это означает, что при помощи Backup and Restore можно делать бэкап всей системы на случай, если он выйдет из строя. При наличии такой копии не страшны никакие вирусы – можно просто развернуть бэкап и избавить себя от переустановки и повторной настройки системы.

Что до современной Windows Backup, то эта утилита работает исключительно с отдельными файлами и папками, к тому же она пала жертвой нынешней маркетинговой политики Microsoft. Если Backup and Restore способна работать локально и не зависит от интернета, то Windows Backup, напротив, полностью завязана на облачный сервис OneDrive, в котором бесплатно можно получить лишь 5 ГБ дискового пространства. Для сравнения, даже после чистой установки Windows 11 занимает более 20 ГБ на системном разделе, и это еще без учета дополнительных программ.

Никаких гарантий

Microsoft и сама признает, что у Backup and Restore возможностей больше, нежели у Windows Backup, но обновлять это приложение не торопится. К моменту выхода материала самая актуальная ее версия была датирована осенью 2017 г.

На тот период Windows 11 еще не существовало, поскольку с момента релиза Windows 10 прошло немногим более двух лет. Это означает, что Backup and Restore вполне может работать некорректно в составе новой системы.

Microsoft, что важно, не дает никаких гарантий, что созданная при помощи Backup and Restore резервная копия Windows 11 заработает после распаковки. Специалисты портала Neowin открыто рекомендуют «держаться подальше» (stay away) от этой древней утилиты. Ее надежность и эффективность в современных версиях Windows сомнительны, утверждают они.

Выход есть всегда

Эксперты Neowin рекомендуют не пользоваться предлагаемыми Microsoft программами для бэкапов ее собственной разработки. Они советуют обратить внимание на софт сторонних разработчиков, но конкретные названия программ не приводят.

В случае с ПО Microsoft подобное очень распространено. Очень многие ее утилиты на поверку оказываются намного хуже тех, что делают сторонние разработчики, и софт для создания резервных копий – лишь один из примеров.

Достаточно лишь вспомнить обозреватель Internet Explorer, который Microsoft упорно навязывала пользователям в течение 20 лет – с 1995 по 2015 гг. На заре своего существования действительно достойных альтернатив Internet Explorer не было, но в начале XXI века появилось большое количество обозревателей, которые были лучше него во всем, кроме одного – они не поставлялись с Windows, и их нужно было устанавливать отдельно. Но в сравнении с ними Internet Explorer был настолько плох, что пользователей не останавливали эти трудности. В начале 2019 г. Microsoft официально признала, что Internet Explorer устарел, а также созналась в бессчетном количестве уязвимостей в нем и попросила всех поскорее отказаться от него. Летом 2022 г. Internet Explorer окончательно перестал обновляться.