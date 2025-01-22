Google запретил использовать свой поисковик миллионам пользователям, заботящимся о своей безопасности

Google запретил пользоваться своим поисковиком всем, у кого в браузере отключен JavaScript. Без него популярнейший веб-сервис больше не будет функционировать. Миллионы людей отключают JavaScript намеренно в заботе о своей кибербезопасности – встроенные в сайты скрипты на этом языке способны на многое, в том числе и на фоновую загрузку вредоносного ПО.

Ультиматум Google

Интернет-гигант Google лишил миллионы людей со всего мира возможности пользоваться своим поисковым сервисом – самым популярным в мире. Как пишет портал TechSpot, поисковик больше не будет работать в браузерах, где отключен JavaScript.

Это принципиальная позиция Google. По словам представителя компании, новое требование якобы улучшит общую защищенность поисковика Google от потенциально вредоносных действий, включая ботов, спам и попытки эксплуатации алгоритмов SEO.

К моменту выпуска материала запущенный в 1998 г. поисковик Google занимал 89,74% мирового рынка поисковых сервисов (декабрь 2024 г., StatCounter). Ближайший конкурент – Microsoft Bing с 3,97%, на третьем месте – «Яндекс» с 2,56%.

В России на первом месте «Яндекс» с долей рынка 74,43%. Google находится на втором месте (24,39%), замыкает тройку лидеров Bing (0,74%).

Shutter Speed / Unsplash Google закручивает гайки, но альтернатив у его поисковика множество

Не исключено, что новое требование Google негативно скажется на его доле мирового и российского рынков. Многие пользователи принудительно отключают JavaScript в своих браузерах, и на то у них есть весьма веские причины.

Нельзя исключать, что пока новое требование распространяется не на весь интернет. Сотрудник редакции CNews отключил в нам своем ПК JavaScript в Chrome, но при этом поисковик Google продолжил работать корректно.

Безопасность превыше всего

Пользователи избегают использовать JavaScript по причинам, связанным с конфиденциальностью, а также для повышения безопасности в Интернете в чрезвычайно чувствительных средах, пишет TechSpot. JavaScript может предоставить киберпреступникам, включая хакеров из недружественным стран, множество возможностей для взлома компьютера жертвы.

На JavaScript пишутся скрипты для различных сайтов, при помощи которых можно значительно улучшить их функциональность и удобство использования при минимальном расходе трафика и системных ресурсов. Эти скрипты загружаются вместе со страницей, и с их помощью можно, к примеру, запустить фоновую загрузку вредоносного ПО.

Сам язык в декабре 2025 г. отметит свое 30-летие. За эти годы написанные на его основе скрипты были внедрены в миллиарды существующих ныне и существовавших в прошлом сайтов.

Параноики наперечет

По подсчетам Google, среднее количество поисковых запросов, в настоящее время обслуживаемых его поисковиком без JavaScript, составляет менее 0,1%. Абсолютные значения Google не привел, но TechSpot пишет, что поиск Google обрабатывает около 8,5 млрд запросов каждый день.

С одной стороны, 0,1% – это исчезающе мало, с другой, все же много. Это 8,5 млн запросов ежедневно, следовательно, даже если один человек, отключивший JavaScript, делает несколько запросов в сутки, это все равно несколько миллионов пользователей, ищущих информацию в интернете на ежедневной основе.

Что ни делается, все к лучшему?

По словам Google, пользовательский опыт должен улучшиться с этим изменением. Боты, спам и другие формы алгоритмического злоупотребления постоянно развиваются, говорит технологический гигант, поэтому поиску нужна вся мощь языка JavaScript для лучшей защиты и обслуживания пользователей.

Но заверения Google едва ли можно считать истиной. Помимо того, что новое требование интернет-гиганта представляет потенциальную угрозу безопасности для значительного числа пользователей, оно также может иметь пагубные последствия для сторонних инструментов, предназначенных для проверки рейтинга веб-сайтов в поиске Google, пишет TechSpot.

Эксперты портала Search Engine Roundtable составили отчет, в котором говорится, что некоторые из этих инструментов перестали работать после того, как Google решила принудительно использовать JavaScript. Google отказался комментировать приведенные в отчете утверждения.