В России введут запрет на регистрацию новых SIM-карт. Россиянам он понравится

Гражданам России позволят добровольно блокировать регистрацию SIM-карт по своим паспортным данным. Новшество будет работать по схеме с самозапретами на кредиты и выполнять ту же цель – бороться с разгулом мошенничества.

Блок на SIM-карту

В России появится возможность самозапрета на оформление SIM-карт. Россияне смогут активировать его и тем самым защитить себя от мошенников, которые различными путями достают паспортные данные граждан России и оформляют по ним сотовые номера для использования в преступных целях.

Нововведение готовит Минцифры России. Правила такого самозапрета уже разработаны – к моменту выхода материала они существовали в виде проекта постановления Правительства, размещенного на федпортале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

Двойная защита

С 2025 г. в России действует лимит на количество зарегистрированных SIM-карт на одного человека. На гражданина России можно оформить до 20 мобильных номеров, на иностранца – не более 10.

https://photogenica.ru/zoom/PHX271591144/ Россияне смогут радикально решить вопрос с лишними SIM-картами

Ограничения были введены в рамках борьбы с телефонными мошенниками и спамерами, звонков от которых, несмотря на многочисленные усилия властей и операторов связи, не становится меньше.

Однако это новшество теперь грозит россиянам блокировкой номеров, в том числе и тех, которые они используют для звонков и регистрации в сервисах, включая банковские. Если лимит по числу номеров будет превышен, то операторы могут заблокировать их до тех пор, их вновь не станет 20 или меньше. А с учетом того, в каких масштабах в России утекают персональные данные, в том числе и паспортные (710 млн записей о россиянах в 2024 г.), потенциальная блокировка основных номеров становится весьма вероятной.

В апреле 2025 г. на «Госуслугах» появилась опция просмотра зарегистрированных на пользователя номеров телефонов. Там же можно и блокировать лишние.

Никакого самоуправства

Если нововведение будет принято, то операторам связи будет запрещено регистрировать сотовые номера на россиян, активировавших соответствующий самозапрет. Они не смогут обойти его.

«В случае если при проверке оператор связи обнаружит, что абонентом – физическим лицом установлен запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, оператор связи обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи», – говорится в подготовленном Минцифры проекте постановления.

Также документ обяжет оператора уведомить абонента о том, что у него установлен самозапрет на регистрацию SIM-карт.

«Таким образом будут реализованы важные меры, направленные на контроль за сим-картами и защиту пользователей от потенциальных угроз и мошенничества», – сказано в официальном Telegram-канале Минцифры.

Сроков нет

К моменту выхода материала сроки внедрения новой инициативы Минцифры установлены не были. Как пишут «Известия», ждать возможности установить самозапрет на регистрацию SIM-карт россиянам, вероятно, придется до весны 2026 г. – через год соответствующая возможность может появиться на «Госуслугах».

Практика показывает, что россияне готовы идти на подобные ограничения ради собственной безопасности. С 1 марта 2025 г. в России действует самозапрет на кредиты – его можно оформить на «Госуслугах», а до 1 сентября 2025 г. аналогичную услугу начнут предоставлять и МФЦ по всей России.

Если включить такой самозапрет, то мошенники не смогут оформить кредит и тем самым останутся без денег, а активировавший самозапрет россиянин избежит невероятно огромного количества проблем.

Новшество было очень тепло принято россиянами. Всего за два дня, к концу 3 марта 2025 г., самозапрет на кредиты установили более 2 млн граждан страны. 8 апреля 2025 г. глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что таких людей стало почти 9 млн.

Важно подчеркнуть, что «Госулугами» пользуются не все россияне. К концу 2024 г. на сервисе было зарегистрировано 112 млн профилей (статистика Минцифры), тогда как на начало 2025 г. в России проживало около 146 млн человек (данные Росстата). Вероятнее всего, когда МФЦ начнут оформлять самозапрет на кредит, количество активировавших его россиян вырастет.