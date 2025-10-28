Популярный в России бренд смартфонов косит под Xiaomi. Он завалит пользователей раздражающей рекламой

Компания Nothing от основателя OnePlus намерена встроить в свои смартфоны рекламу, как это на протяжении полутора десятков лет делает Xiaomi. Начнет она с самой бюджетной своей модели, которая еще не вышла, но очень велика вероятность, что спам проникнет и в другие мобильники бренда. Они официально продаются в России.

Смотреть рекламу за свои же деньги

В очень скором будущем владельцы смартфонов Nothing будут вынуждены смотреть рекламу – разработчики встроят ее прямо в прошивку, пишет авторитетный портал 9to5Google со ссылкой на представителей компании. Nothing в октябре 2020 г. создал основатель компании OnePlus Карл Пей (Carl Pei).

В компании подчеркнули, что начнут тестировать нововведение со своих самых бюджетных моделей, и одна из них – это Nothing Phone (3a), который может быть бюджетным в других странах, но не в России. В официально отечественной рознице этот мобильник на момент публикации материала стоил 37 тыс. руб. за комплектацию 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Также новшество, вероятно, не обойдет стороной и модель Nothing Phone (3a) Lite, премьера которого ожидается 29 октября 2025 г. Это еще более базовый аппарат – по информации портала GizmoChina, в Европе он будет стоить в пределах 245 евро (22,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 октября 2025 г.).

Российская цена Nothing Phone (3a) Lite на момент выпуска материала известна не была. Раньше, как минимум до октября 2024 г., смартфоны Nothing в Россию завозил дистрибьютор diHouse, но его представители сообщили CNews, что в настоящее время компания не занимается импортом мобильников этой марки. Они подчеркнули также, что другие устройства Nothing, например, наушники, diHouse по-прежнему привозит.

Все уже работает

Реализовано все будет, по крайней мере на начальном этапе, через функцию Look Glimse, которую Nothing без лишнего шума запустила во второй половине октября 2025 г. Сама по себе она предназначена для автоматической смены «обоев» на экране блокировки, но именно она будет отвечать и за показ на нем рекламных материалов.

Купить Nothing Phone в России не сложнее, чем любой мобильник Xiaomi

Впрочем, одним только спамом на экране блокировки Nothing ограничиваться не намерена. В самом ближайшем будущем на ее смартфонах появятся коммерческие предустановленные приложения. Пока неизвестно, предоставит ли она своим пользователям возможность их удаления, или они будут «вшиты» в операционную систему и станут потреблять системные ресурсы и, вполне возможно, еще и трафик.

Важно подчеркнуть, что отсутствие предустановленного рекламного ПО с самого начала было одной из продающих «фишек» смартфонов Nothing. Они всегда позиционировались как устройства без всего лишнего, с простой удобной оболочкой и без захламленного внутреннего пространства.

Мы хотим денег

Представители Nothing подчеркнули, что нововведение коснется некоторых нефлагманских смартфонов компании. При этом они не стали явным образом перечислять модели, владельцы которых будут вынуждены бороться со спамом.

В компании не скрывают, что за счет встроенной рекламы они намерены покрывать свои расходы на производство смартфонов. Иными словами, они хотят сделать свой бизнес более прибыльным и при этом не перекладывать свои расходы на потребителей.

Волноваться не о чем?

В Nothing уверяют, что пользователи смогут очень тонко настраивать работу рекламного механизма, в том числе выбирать категории спама, который будет выводиться на экран смартфона в режиме блокировки. Можно будет даже ставить собственные изображения – вероятно, в этом случае рекламный текст будет выводиться поверх них.

При этом в компании не сообщают, можно ли будет полностью отключить эту рекламу. Представители Nothing говорят лишь, что предоставят «полный контроль» (full control) над Look Glimpse, что бы это ни значило.

Дурной пример заразителен

Стоит отметить, что Nothing – вовсе не первопроходец в вопросе принудительного встраивания в смартфоны рекламных механизмов. В этом плане она явно вдохновлялась компанией Xiaomi, которая «потчует» владельцев своих смартфонов спамом более 10 лет подряд и при этом иp года в год утверждает, что его можно отключить.

Это и правда так, и ранних версиях ее прошивки MIUI рекламу действительно можно было убрать навсегда за пару касаний к экрану. Но с годами Xiaomi сильно усложнила этот процесс – сначала она встроила опцию «Показывать рекомендации», отвечающую за показ спама, во все свои штатные приложения, а после прибытия прошивки HyperOS в 2023 г. на смену MIUI даже его отключение перестало помогать. Не работает даже принудительный запрет таким приложениям выходить в интернет.

Раздражающая реклама повсюду - головная боль всех владельцев смартфонов Xiaomi

В Сети постоянно появляются новые инструкции по полному запрету рекламы на устройствах Xiaomi, многие из которых состоят из пары десятков пунктов. Root-доступ для этого на момент публикации материала не требовался, но в случае с HyperOS 2 многие шаги по отключению спама весьма нетривиальны – например, необходимо отозвать доступ к личным данным у системного сервиса msa, о котором подавляющее большинство пользователей Android-смартфонов никогда не слышало.