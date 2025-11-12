Армии нужны ИТ-шники. Об их увольнениях компании должны будут сообщать в военкомат втрое быстрее, чем сейчас

В России может быть почти в три раза сокращен срок подачи компаниями уведомлений в военкоматы об увольнении ИТ-специалистов. Сейчас он составляет 14 дней, но Минобороны настаивает, что этого много, и что нужно урезать его до пяти дней. ИТ-специалисты имеют право на отсрочку от военной службы, но только в случае, если они работают в аккредитованной ИТ-организации.

От плаца и казармы не зарекайся

В обозримом будущем в России может резко сократиться срок, в течение которого компании обязаны уведомить военкомат об увольнении ИТ-специалиста. Этого добивается российское Минобороны.

Согласно действующему законодательству, сейчас направить такое уведомление необходимо в течение 14 дней. Требование распространяется только на аккредитованные Минцифры России ИТ-компании. Работающие в них ИТ-специалисты имеют право на отсрочку от армии, так что, в теории, после увольнения у них будет 14 дней на нахождение работы в другой ИТ-компании прежде, чем военкомат узнает об их уходе.

Теперь же власти хотят сократить этот срок до всего лишь пяти дней то есть в 2,8 раза. Инициатива исходит от Минобороны России и прописано в проекте постановления Правительства России, опубликованном на федпортале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

Фото: Социальный фонд России Угроза переезда в казарму на целый год висит над всеми российскими мужчинами до 30 лет

Номер документа – 04/12/11-25/00162095, ответственный за его разработку сотрудник – Максим Маликов. Проект носит название «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». На момент выхода материала он находился на этапе независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 18 ноября 2025 г.

«В правилах предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий... в пункте 5 слова «в 2-недельный срок» заменить словами «в течение 5 дней со дня увольнения граждан с работы», – говорится в документе.

Отсрочка пока остается

С весны 2022 г. для сотрудников мужского пола аккредитованных Минцифры ИТ-компаний действует отсрочка от армии – это одна из мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, которая в начале весны 2022 г. столкнулась с массовым стремлением ИТ-специалистов уехать за рубеж. Отсрочка от военной службы, как и льготная ипотека, стали инструментами борьбы с дефицитом кадров.

Спустя почти четыре года отсрочка продолжает действовать, и ее условия, в отличие от льготной ипотеки, в течение этого периода почти не менялись. В частности, в настоящее время на отсрочку от армии имеют право ИТ-специалисты в возрасте до 30 лет, с высшим образованием и стажем работы в аккредитованных ИT-компаниях не менее 11 месяцев. Также отсрочку могут получить и сотрудники с меньшим стажем, если они устроились на работу в аккредитованную ИТ-компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

Однако за эти годы сильно изменилось законодательство, связанное со срочной военной службой.

К примеру, отныне в армию призывают мужчин в возрасте до 30 лет, а не до 27, как было на протяжении последних нескольких десятилетий. Кроме того, с 2026 г. будет действовать бесконечный призыв в армию – военкоматы будут направлять мужчинам призывного возраста повестки в течение всего календарного года. Президент России Владимир Путин подписал этот закон в первых числах ноября 2025 г.

Теперь на фоне всего этого Минобороны намерено почти втрое сократить сроки уведомления военкоматов об увольнении ИТ-специалистов. Зачем ведомству это нововведение, в проекте постановления Правительства не сказано.

К моменту выхода материала Минцифры не комментировало потенциальные изменения. Отметим лишь, что периодически ведомство устраивает массовые чистки реестра аккредитованных ИТ-компаний.