Google внезапно передумала закручивать гайки. В Android сохранится возможность ручной установки приложений, но не для всех

Google внезапно решила оставить Android возможность установки приложений из любых источников, а не только из официального каталога Google Play. О планах корпорации по отключению этой функции, единственной, которая отличает Android от iOS, стало известно в августе 2025 г. Но доступ к ней оставят лишь продвинутым пользователям.

Android продлили жизнь

Интернет-гигант Google решил пока не вырезать из Android возможность установки приложений из любых источников, пишет The Register. Сейчас их можно ставить из любого каталога, а также вручную через APK-файлы, что резко контрастирует с закрытой Apple iOS, где приложения можно скачивать только из магазина AppStore.

Эта открытость Android нравится очень многим пользователям и тем более разработчикам, особенно российским. Google поддерживает санкции против России и удаляет отечественные приложения из своего магазина Google Play, но компании размешают АРК-файлы прямо на своих официальных сайтах.

В конце августа 2025 г. CNews писал о намерении Google запретить столь свободную установку программ, то есть превратить Android в точную копию iOS. По плану корпорации, превращение в клон мобильной ОС Apple с точки зрения закрытости должно было начаться в течение 2026 г.

Восстание разработчиков

В дополнение к запрету скачивать приложения из сторонних источников Google решила расширить требования для разработчиков ПО. Компания давно заставляет разработчиков приложений, распространяемых через Google Play, подтверждать свою личность, но это не касалось разработчиков, продвигающих свой софт в других местах, например, в сторонних магазинах.

Alexander London / Unsplash Разработчики ПО и пользователи Android не хотят превращения этой платформы в аналог iOS

В августе 2025 г. Google изменила свою позицию и потребовала буквально от всех разработчиков приложений для Android предоставлять информацию о своей деятельности для прохождения процедуры подтверждения личности и иметь цифровую подпись на всех своих приложениях. Google попыталась объясниться, что изменения необходимы, поскольку приложения от неизвестных разработчиков, распространяемые из источников за пределами Play, являются основным источником вредоносного ПО.

Однако аргументы Google совершенно не понравились разработчикам. Почти моментально появилось движение Keep Android Open, к которому присоединились разработчики Android-ПО со всего мира. Они выступили резко против предложенных Google изменений.

Судя по всему, компания Google заметила этот протест, поскольку в середине ноября 2025 г. немного отступила от схемы, анонсированной в августе 2025 г.

«Мы ценим участие сообщества и получили первые отзывы, особенно от студентов и энтузиастов, которым нужен доступный способ обучения, а также от опытных пользователей, которые более спокойно относятся к рискам безопасности, – заявил директор Google по управлению продуктами и безопасности приложений для Android Мэтью Форсайт (Matthew Forsythe). – Мы вносим изменения, чтобы удовлетворить потребности обеих групп».

На свой страх и риск

Форсайт охарактеризовал продвинутых пользователей как «опытных» (experienced) и готовых «принять на себя риски установки непроверенного программного обеспечения» (accept the risks of installing software that isn't verified). Как пишет The Register, из его слов следует, что такие пользователи получат новый способ установки приложений, который затруднит мошенникам принуждение их к установке опасного ПО, и который «будет включать четкие предупреждения, гарантирующие, что пользователи полностью осознают связанные с этим риски, но в конечном итоге это предоставит им возможность выбора» (include clear warnings to ensure users fully understand the risks involved, but ultimately, it puts the choice in their hands).

Вот только Google пока не торопится вводить обещанные изменения. Форсайт заявил, что компания «сейчас собирает предварительные отзывы о дизайне этой функции и поделится более подробной информацией в ближайшие месяцы» (gathering early feedback on the design of this feature now and will share more details in the coming months).

Более точные сроки Форсайт не раскрыл. Напомним, что запрет на установку приложений из сторонних источников Google намеревалась ввести в ряде стран в течение 2026 г., то есть во всем остальном мире – с 2027 г.

Есть, что терять

ОС Android в своем современном исполнении развивается с 2008 г. а ее разработка ведется минимум с 2004 г. На первых этапах это была прошивка сначала для фотоаппаратов, а затем для кнопочных телефонов.

За 17 лет существования Android стала самой популярной ОС в мире – 72,55% против 27,04% у Apple iOS в октябре 2025 г. (StatCounter). Система устанавливается на смартфоны, планшеты, в автомобили, телевизоры, умные часы и другие устройства.

Возможность установки приложений откуда угодно – едва ли не главная «фишка» современного Android. Не все утилиты есть в Google Play, а некоторые, например, самописные или предназначенные исключительно для использования на корпоративных устройствах, отсутствуют во всех существующих каталогах.

Не исключено, что Google осознала ценность этой функции для миллиардов пользователей Android и потому решила смягчить ранее заявленные ограничения.