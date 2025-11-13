В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках

По запросу властей США в Таиланде арестован гражданин России. ФБР подозревает его в хакерских атаках на системы безопасности американских и европейских госучреждений.



Арест на тайском курорте

Королевская полиция Таиланда задержала гражданина России в соответствии с законом об экстрадиции по запросу США, где его подозревают в совершении преступления в сфере информационных технологий, сообщил ТАСС. Имя задержанного не уточняется.

Арест произведен на острове Пхукет. Подозреваемого уже перевезли в Бангкок. «Мы получили уведомление о задержании гражданина России по обвинению в совершении преступления в сфере информационных технологий. Арестован он был 6 ноября и в этот же день этапирован в Бангкок», — сообщил генеральный консул в островной провинции Егор Иванов.

Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства дела и добивается предоставления консульского доступа к россиянину.

Что известно о «русском хакере»

Об аресте российского гражданина заявил глава киберполиции Таиланда (TCSD) на пресс-конференции 12 ноября, избегая подробностей, уточнил русскоязычный новостной портал Phuket News в своем Telegram-канале.

freepik Подозреваемого в хакерских атаках на госорганы США россиянина арестовали на курортном острове Пхукет

Сообщалось только, что российскому «хакеру мирового класса» 35 лет, он прибыл на Пхукет 30 октября и остановился в гостинице в районе Тхаланг, в которой и был позже арестован. В ходе операции у него были изъяты «ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки» для проведения технологической экспертизы.

В США «хакера» подозревают в осуществлении атак на системы безопасности американских и европейских государственных учреждений. Его делом занимается ФБР, чьи агенты присутствовали при аресте и «следили за происходящим».

Недавние атаки на госорганы США

Крупная кибератака в сентябре 2025 г., как писал CNews, затронула все американские федеральные ведомства (аналог российских министерств). Хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти.

В начале ноября 2025 г. бюджетное управление Конгресса США сообщило о хакерской атаке на свои ИТ-системы. Злоумышленники могли получить доступ к внутренней электронной почте управления и архивам служебных чатов сотрудников. Правда, во взломе подозревают китайских ИТ-шников.

Но и российских граждан власти США неоднократно обвиняли в ИТ-преступлениях. Летом 2024 г. Министерство по делам ветеранов США (VA) заявило, что «русские хакеры» получили доступ к облачному сервису Microsoft Azure Government, используемому этим и другими федеральными агентствами, и скомпрометировали данные 15 млн ветеранов.

В феврале 2022 г. американская аналитическая компания Chainalysis вообще утверждала, что хакеры из России зарабатывают 74% всех денег в мире, получаемых киберпреступниками с жертв программ-шифровальщиков. Вдобавок, десятая часть общего объема достается хакерам из Evil Corp, которую за рубежом тоже связывают с Россией. За один только 2021 г. хакеры из России заработали на вымогательстве свыше $400 млн. Самые активные хакерские группировки на западе считают «русскими», например Clop, Killnet, LockBit.

За сведения, которые помогут раскрыть личности участников Clop, летом 2023 г. США назначили вознаграждение в $10 млн.