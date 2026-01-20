Россиянам дадут новый самозапрет. Он ударит по тысячам разработчиков видеоигр по всему миру

Россияне могут получить возможность запретить самим себе тратить деньги внутри видеоигр. Под запрет попадут любые внутриигровые транзакции – например, нельзя будет покупать внутриигровые не существующие в реальной жизни предметы. Такого рода покупки – основной способ заработка многих игр, особенно мобильных.

Бесплатные видеоигры

В России может появиться новый вид самозапрета – на этот раз касающийся платежей внутри видеоигр, пишет агентство РИА «Новости». При его активации геймеры не смогут совершать внутриигровые покупки, то есть тратить реальные деньги на виртуальные, не существующие в жизни предметы или опции.

Инициатива является совместной идеей трех российских политиков – вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, а также депутатов Госдумы Сарданы Авксентьевой и Ярослава Самылина. Свое предложение по внедрению нового самозапрета они направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Многие современные видеоигры, особенно мобильные, на уровне геймплея построены вокруг того, чтобы опустошать кошелек пользователя. За настоящие деньги в них можно, к примеру, автоматически пройти сложный уровень или купить предметы, которых нет у других игроков, и тем самым сразу стать лучше них.

Всероссийское «беззаконие»

Даванков, Авксентьева и Самылин в своем обращении к министру связи подчеркнули, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют механизмы регулирования внутриигровых платежей. В некоторых играх механика позволяет зарабатывать не только разработчикам самой игры, но и непосредственно игрокам. Наилучшим примером этого является мировой рынок «скинов», то есть дизайнов оружия в игре Counter Strike – в масштабах всего мира он исчисляется миллиардами долларов.

Центральный банк России Геймеры могут тратить внутри игр сотни тысяч рублей. Иногда с карт родителей

«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность реализации данной инициативы и, в случае её поддержки, поручить профильным подразделениям Минцифры России проработать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи для физических лиц», – сказано в обращении к Максуту Шадаеву (цитата по РИА «Новости»).

Во благо будущего нации

Авторы инициативы настаивают, что полное отсутствие контроля над микротранзакциями в играх может стать причиной зависимости от них. Они отмечают, что проблема может коснуться детей и подростков, хотя покупки в играх совершают и многие взрослые платежеспособные россияне.

«Введение механизма самозапрета на внутриигровые платежи позволит защитить подростков и других уязвимых групп граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх», – говорится в обращении к Максуту Шадаеву.

Как пишет РИА «Новости», депутаты предлагают сделать возможным активацию самозапрета как на определенный срок, так и полностью без такового, то есть бессрочно. Они также считают, реализовать все можно через «Госуслуги».

Нужно больше самозапретов

Самозапрет – это новая в России форма ограничения, которую россияне устанавливают сами для себя, что отражено в ее названии. Суть – в повышении своей личной финансовой безопасности.

Любой самозапрет можно активировать посредством профиля на «Госуслугах».

Один из таких самозапретов заработал 1 марта 2025 г. – он позволяет гражданам России добровольно запретить брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Сделано это в первую очередь для того, чтобы никто посторонний не мог оформить займ, например, по украденному или утерянному паспорту. Во-вторых, такое самоограничение позволяет не упасть в долговую яму для тех, кто склонен «жить взаймы».

Также в России появился самозапрет на оформление договоров мобильной связи. Это сделано для того, чтобы мошенники не оформляли на россиян номера телефонов и не использовали их в своих преступных целях.

Помимо этого, россияне могут оформить самозапрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Это защита от мошеннической продажи квартиры, дачи, гаража или любого другого недвижимого имущества.

В конце декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, открывающий гражданам России доступ к самозапрету на участие в азартных играх. Он заработает 1 сентября 2026 г. и обезопасит россиян от пустого кошелька и долгов, полученных в результате многочисленных проигрышей в азартных играх, в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.