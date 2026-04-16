Специалист по «романтическим мошенничествам» в интернете нанес ущерб в $100 млн и обещал возместить $10 млн гражданам США

Один из членов группировки, промышлявшей «романтическими» мошенничествами, сознался и пообещал возместить нанесённый им ущерб. Он, впрочем, лишь одно звено обширной киберкриминальной «корпорации».

Признаю свою вину; меру, степень, глубину

Гражданин Ганы признал себя виновным в суде в США в соучастии в масштабной кибермошеннической деятельности, нанесшей ущерб на сумму порядка $100 млн. Основной специализацией мошенников была компрометация бизнес-переписки (business email compromise - BEC), то есть, фишинг в отношении руководителей коммерческих фирм; и мошенничество на почве романтических отношений (romance scam).

Обвиняемый 40-летний Деррик Ван Йебоа (Derrick Van Yeboah) лично осуществлял «операции» в отношении американцев, искавших себе пару, и, согласно обвинительному заключению, и ущерб, который он нанёс, оценивается в $10 млн. В рамках сделки со следствием обвиняемый согласился возместить всю эту сумму.

Ван Йебоа и его подельники Айзек Одуро Боатенг (Isaac Oduro Boateng, он же Kofi Boat), Инуса Ахмед (Inusah Ahmed, он же Pascal) и Патрик Кваме Асаре (Patrick Kwame Asare, он же Borgar), экстрадировали в США в августе 2025 г.

Эта группировка, которая называла себя game boys или sakawa boys, облапошили множество одиноких немолодых мужчин и женщин в США, вынудив их перевести существенные суммы на банковские счета американских посредников.

К2 - корпорация кибермошенников

Посредники осуществляли «отмывание» средств (за комиссию, естественно) и переправляли их членам криминального сообщества в Западной Африке, известным как «председатели»; те осуществляли общую координацию усилий мошенников.

«Использование бизнес-термина тут неслучайно, поскольку крупномасштабное мошенничество осуществляется сообществами, выстроенными по образу и подобию коммерческих предприятий, да и по сути являющихся таковыми, - указывает Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Онлайн-мошенничеством в промышленных масштабах занимаются именно что транснациональные корпорации, непосредственные исполнители в которых находятся далеко не на самом верху пищевых цепочек».

Эксперт добавил, что сумма в $10 млн, которую согласился возместить обвиняемый, может свидетельствовать о том, что он играл далеко не последнюю роль в преступном сообществе.

Приговор Ван Йебоа будет вынесен 3 июня этого года. Максимальное наказание, которое ему грозит, - 20 лет тюремного заключения.

Африканский континент в последние годы стал одним из мировых средоточий кибермошенничества, однако международные правоохранительные силы начали проводить там масштабные операции против преступных сообществ.

В конце января стало известно об операции «Часовой», в рамках которой арестованы 574 человека, конфискованы более $3 млн. Кроме того удалось нейтрализовать 6000 вредоносных ссылок и получить декрипторы для шести разных семейств шифровальщиков-вымогателей.

Наиболее продуктивные операции проводились в Сенегале, Нигерии, Бенине, Камеруне - и в Гане.