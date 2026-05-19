РТК-ЦОД представил решение для обеспечения полной сохранности данных

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД выводит на рынок модульное программно-аппаратное решение для хранения данных «Ковчег». Продукт предназначен для организаций, которым нужна точка гарантированного восстановления корпоративных данных, способная пережить любую атаку на ИТ-инфраструктуру.



Как утроен «Ковчег»

«Ковчег» вобрал все накопленные РТК-ЦОД компетенции в проектировании дата-центров, развитии ИТ-решений и облачных сервисов, а также системной интеграции. Он представляет собой программно-аппаратное решение для хранения резервных копий данных, которое может быть развернуто как на площадках РТК-ЦОД, так и на объекте заказчика — в обоих вариантах «Ковчег» будет физически и логически отделен от основной ИТ-инфраструктуры. Такой подход обеспечивает сохранность резервных копий, что бы ни происходило с ИТ-системами компании.

После загрузки данных внутрь хранилища их обратная выгрузка исключена, как и любые попытки изменения или удаления. Резервные копии недоступны даже для самых привилегированных сотрудников компании и не предназначены для ежедневной работы. Обращение к ним происходит только в случае чрезвычайной ситуации и только в результате совместного решения первых лиц компании-заказчика.

Для кого предназначено решение

«Ковчег» уже доступен для заказа и может быть адаптирован под имеющуюся у клиента инфраструктуру с учетом его пожеланий к уровню изоляции, особенностей бизнеса и бюджетных ограничений. В частности, вариант с выделенным хранилищем обеспечивает полную физическую изоляцию на уровне оборудования и рассчитан в первую очередь на финансовый сектор, госструктуры и иной крупный бизнес с жесткими требованиями к сохранности данных. Именно эти отрасли сегодня формируют основной спрос на новый класс решений для обеспечения восстановления ИТ-систем.

Так, согласно данным исследования iKS-Consulting «Рынок решений обеспечения непрерывности и восстановления ИТ-систем 2026», объем целевого рынка технологий такого класса в этом году оценивается в 7,3 млрд рублей. А при среднегодовом темпе роста в 16,4% к 2030 году сегмент превысит отметку в 13,3 млрд рублей.

Также возможно совместное использование «Ковчега» несколькими заказчиками, которое обеспечивает логическое разделение на уровне сертифицированного ФСТЭК оборудования и ПО и подходит организациям с умеренными требованиями к изоляции. Дополнительно доступен сценарий «ЦОД на колесах»: ключевые системы в режиме реального времени реплицируются в контейнерный модуль, который в экстренной ситуации физически эвакуируется на заранее подготовленную площадку.

«Сегодня мы фактически открываем новый рынок, который находится на стыке хранения данных, резервного копирования, аварийного восстановления и кибербезопасности. Ранее между облачными бэкапами для малого бизнеса и дорогостоящими DR-комплексами для корпораций оставалась свободная ниша — организации, требующие гарантии сохранности данных при реализации самых распространенных сценариев угроз. К ним можно отнести физическое воздействие, человеческий фактор и целевые кибератаки на компанию. Наше решение создано именно под этот запрос. Принципиальное отличие продукта — архитектурный запрет на удаление. Защита опирается на технически закрепленную невозможность уничтожить копию изнутри. Этот механизм работает жестче и надежнее административных политик хранения или настроек прав доступа», — прокомментировал генеральный директор РТК-ЦОД Давид Мартиросов.

