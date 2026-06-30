В России досрочно вводится проверка IMEI-номеров смартфонов. Но россиянам это понравится

В России готовится к внедрению база IMEI-номеров. Маркетплейс Wildberries сыграл на опережение и запустил проверку IMEI для смартфонов из топового сегмента. Пока проверка на подлинность доступна только для Samsung и Apple

Что в номере тебе моем

Российский маркетплейс Wildberries ввел проверку IMEI для смартфонов, продающихся на этой площадке, сообщили CNews представители группы RWB (Wildberries входит в нее). Сервис заработает с 1 июля 2026 г. и будет нацелен на борьбу с мошенниками.

IMEI – это уникальный 15-значный номер, который присваивается любому устройству, способному подключаться к сотовым сетям. Это может быть смартфон, планшет с сотовым модемом, головное устройство автомобиля, умные часы и многое другое. К примеру, планшет, в котором есть только Wi-Fi, номером IMEI не располагает.

Проверка производится для того, чтобы продавец не подсунул покупателю совершенно другой смартфон вместо того, который указан в карточке товара и в заказе.

Сервис не для всех

Новшество Wildberries распространяется далеко не на все гаджеты с IMEI-номером. На старте работы сервис будет действовать исключительно для смартфонов Apple и Samsung стоимостью дороже 40 тыс. руб.

Daniel Romero / Unsplash Почти все современные iPhone стоят дороже 40 тыс. руб. У смартфонов Samsung диапазон цен намного шире

При этом мобильники в такой ценовой категории есть у подавляющего большинства крупных брендов, известных в России – например, у Xiaomi, OnePlus и Nothing. Более того, и у Samsung, и у Apple есть планшеты, цена которых заметно превышает 40 тыс. руб., и которые умеют подключаться к сотовым сетям.

Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries с вопросом о причинах таких ограничений на фоне перечисленных реалий и получила такой ответ: «Решение о проверке IMEI распространяется на смартфоны Apple и Samsung стоимостью от 40 тыс. рублей из-за популярности этих моделей. Ценовой порог также был определен на основе статистики: он позволяет обеспечить дополнительную защиту наиболее чувствительных заказов, не создавая при этом избыточной нагрузки на пункты выдачи. Мы регулярно анализируем ситуацию и при необходимости готовы пересматривать этот критерий. Если при проверке IMEI выяснится, что идентификаторы не совпадают, покупатель сможет сразу отказаться от товара. При этом возврат средств осуществляются в стандартном порядке в соответствии с условиями оферты. Если речь идет о смартфоне, приобретенном до запуска сервиса, и покупатель уже после получения обнаружил несоответствие идентификаторов на упаковке и устройстве, необходимо оформить заявку на возврат, указав IMEI в соответствующем поле. После одобрения заявки продавцом смартфон можно будет вернуть через пункт выдачи, где сотрудник дополнительно сверит код, указанный в заявке».

Внутренняя кухня

Проверка IMEI-номеров будет осуществляться в офлайн-режиме. Покупатель, заказавший себе смартфон Apple или Samsung дороже 40 тыс. руб., сможет проверить IMEI только перед тем, как забрать товар.

Для этого потребуется прийти в указанный при оформлении покупки пункт выдачи и попросить менеджера сверить IMEI на упаковке. Опционально можно провести дополнительную проверку на включенном устройстве без его активации.

«Если идентификаторы не совпадут, покупатель сможет отказаться от товара непосредственно в пункте выдачи независимо от того, была вскрыта упаковка или нет», – сообщили CNews представители Wildberries.

Однако в мире существует немало способов «перебить» IMEI в прошивке смартфона, а нанесение нужного номера на коробку с устройством и на стикеры особых трудностей мошенникам не доставляет.

Почему Wildberries заставляет покупателей лично идти в ПВЗ для проверки IMEI вместо организации удаленной проверки по запросу (каждый ПВЗ имеет выход в интернет), в компании не уточнили.

Доверяй, но проверяй

Отдельно представители Wildberries заявили, что проверка IMEI будет осуществляться не только при покупке, но и при возврате смартфонов. Здесь маркетплейс, по всей видимости, выступает на стороне продавца, защищая его от возможной подмены устройства покупателем.

При этом в Wildberries не уточнили, каких именно смартфонов коснется проверка – в принципе всех или только Apple и Samsung по цене от 40 тыс. руб. О том, будет ли она распространяться на другие устройства с IMEI, в компании не уточнили. «Проверка IMEI станет обязательной при возврате смартфонов», – говорится в официальном заявлении Wildberries.

Тестирование пройдено

Всероссийскому запуску сервиса проверки IMEI-номеров дорогих мобильников Samsung и Apple предшествовало его весьма ограниченное тестирование. Оно прошло в 2 тыс. пунктов выдачи Wildberries, хотя к концу I квартала 2026 г. у маркетплейса было свыше 95 тыс. ПВЗ по всей стране.

«Перед масштабированием решения мы протестировали сервис в 2 тыс. пунктов выдачи заказов, где было проверено более 3,7 тыс. смартфонов», – сказала CNews директор департамента по клиентскому опыту и сервису RWB Анна Аверина.

До этого компания ввела обязательное указание IMEI для всех смартфонов, реализуемых через маркетплейс, а также проверку идентификаторов на этапе приемки поставок.

Отметим также, что в обозримом будущем в России появится база IMEI-номеров. Поначалу планировалось, что регистрация устройств в ней будет платной, что моментально отразилось бы на конечной цене гаджетов. Но, как сообщал CNews, в конце весны 2026 г. от этой идеи было решено временно отказаться.