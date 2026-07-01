Это ваши проблемы. Wildberries разом отказала всем продавцам в компенсации ущерба из-за ударов БПЛА

Wildberries изменил оферту продавца, сняв с себя всю ответственность за последствия ударов БПЛА. Возмещать ущерб за товары, поврежденные или утраченные в результате ударов беспилотников, маркетплейс не намерен.

За это мы не отвечаем

CNews обнаружил, что продавцов на Wildberries массово лишили компенсаций за товар, утраченный или поврежденный в результате ударов БПЛА. Маркетплейс без предупреждения внес изменения в свои условия сотрудничества с продавцами, где прямым текстом снял с себя ответственность за последствия падения беспилотников.

Новая оферта имеет номер 98 и вступает в силу 7 июля 2026 г. предыдущий документ действует с 18 июня 2026 г. Следует обратить внимание, что за первую половину 2026 г. оферта продавца на Wildberries менялась 12 раз.

Новые условия прописаны на странице 47 в разделе 11.3. «Компенсация утраченных и поврежденных товаров». Подпункт 6 в пункте 11.3.4.1. гласит, что «Вайлдберриз освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым в том числе относятся любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, включая объекты, считающиеся нейтрализованными, несмотря на наличие выданных актов (иных документов) об отсутствии взрывоопасных предметов на данной территории».

Что-то новенькое

Приведенный пункт – это нововведение в оферте продавца Wildberries. Редакция CNews убедилась, что БПЛА не упоминались ни в одной из версий ее оферты за первую половину 2026 г.

Wildberries Новая оферта №98 с пунктом про БПЛА

В частности, в оферте №97, которая действует до 6 июля 2026 г. включительно, в разделе 11.3. «Компенсация утраченных и поврежденных товаров» на странице 43 есть пункт 11.3.4. Он звучит так: «В случае утраты Товара, за исключением случаев, когда такая утрата является следствием обстоятельств непреодолимой силы, Вайлдберриз обязуется возместить Продавцу реальный ущерб, размер которого определяется в соответствии с Договором. Упущенная выгода, в том числе упущенная выгода в размере разницы между Розничной ценой продавца (пункт 5.1) и суммой определенного в предусмотренном Договором порядке ущерба, а также любые иные косвенные убытки возмещению не подлежат».

Wildberries Оферта №97

Что именно Wildberries относит к «обстоятельствам непреодолимой силы», в оферте №97 не уточняется.

В чем причина

К моменту выхода материала причины столь точечных изменений условий сотрудничества Wildberries с продавцами известны не были. Редакция CNews спросила у представителей маркетплейса, с чем связано решение отдельно прописать отказ в компенсации из-за ударов БПЛА, и ожидает ответа. Также CNews поинтересовался, что теперь делать продавцам, если их товар на складе или ПВЗ Wildberries будет утрачен в результате такого удара.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Wildberries не раскрывает размеры компенсаций за предыдущие удары БПЛА, если они были

Наряду с этим был направлен вопрос в Ozon о наличии схожего пункта в оферте этого маркетплейса. К моменту выхода материала в Ozon на него не ответили.

Возможная связь

Согласно информации из открытых источников, в последние месяцы почти каждая ночь в России завершается сводками об атаках десятков, а иногда и сотен БПЛА. Одна из них произошла 16 июня 2026 г. – тогда в числе пострадавших населенных пунктов оказался город Электросталь Московской области.

В этом городе у Wildberries есть свой логистический комплекс. Как пишет ТАСС со ссылкой на неназванные СМИ, 16 июня 2026 г. «на один из складов маркетплейсов в Электростали упали обломки сбитого беспилотника». В той же заметке ТАСС упоминает именно логистический комплекс Wildberries.

ТАСС Заметка ТАСС

«Логистический комплекс продолжает функционировать. Ожидается, что его работа будет полностью восстановлена в штатном режиме в ближайшее время», – говорится в сообщении группы RWB, в которую входит Wildberries (цитата по ТАСС).

Был продавец – и нет продавца

CNews направил запрос в Wildberries, ожидает ли маркетплейс оттока продавцов из-за нового пункта о БПЛА в оферте.

Wildberries Изменений в оферту много не бывает?

Отметим, что торгующие на крупнейших маркетплейсах россияне и без того очень недовольны нынешними условиями площадок. Они без конца жалуются в соцсетях и в письмах к властям на комиссии, штрафы и многочисленные неудобства, касающиеся, в числе прочего, несвоевременной выплаты денег.

Терпение у продавцов, по всей видимости, на исходе – одни загружают в интернет десятки видеороликов, в которых красочно описывают происходящее на крупных маркетплейсах, а другие начинают массово создавать собственные независимые интернет-магазины, о чем CNews писал в конце мая 2026 г.