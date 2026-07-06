Провалился хитрый план Google по слежке за миллиардами людей через камеры. Его сломали «пещерные» технологии

Google создает новую капчу, которая будет следить за пользователями через веб-камеру и требовать от них показывать в объектив различные жесты. Многие сочли это нарушением приватности, но технологию уже удалось обойти. Оказалось, что для этого подойдет всего лишь изображение руки с требуемым жестом. Google мотивирует внедрение новой капчи тем, что нейросети научились успешно проходить предыдущие версии этого теста.

Со слежкой не выгорело

Интернет-гигант Google потерпел фиаско в попытках внедрения новой капчи, которая активирует веб-камеру и заставляет пользователей показывать жесты в объектив, дабы пройти проверку на робота. Как пишет портал TechSpot, этот метод тестирования удалось обойти, притом при помощи технологий, которые доступны любому пользователю.

Капча – это тест, позволяющий определить, кто заходит на сайт – пользователь или робот. Это те самые технологии, заставляющие людей тратить свое время на поиск велосипедов, такси, автобусов, мостов, гидрантов и пр. на крошечных картинках, или вписывать в поле для ввода выведенные на экран слова.

Как сообщал CNews, впервые о новой капче стало известно в июне 2026 г., когда началось ее тестирование. Теперь пользователи выяснили, что обойти такую проверку можно при помощи всего лишь изображения жеста, который требует показать Google.

Что нужно делать

Сделать новую капчу Google бесполезной можно двумя способами. Первый подойдет тем, у кого под рукой есть принтер – можно заранее распечатать наиболее часто требуемые тестом жесты и показывать их в физическую веб-камеру, когда потребуется.

© Pixinooo / Фотобанк Фотодженика Google хочет следить за пользователями через веб-камеру. Хотя бы кратковременно

Если же нет желания или возможности переводить бумагу и чернила или тонер) на новшество Google, то можно воспользоваться программами, имитирующими веб-камеру. Установив одну из них на ПК, можно загрузить в нее файл с фотографией требуемого жеста, после чего проверка будет пройдена.

Второй способ также пригодится тем, у кого в распоряжении нет устройств со встроенной веб-камерой. Далеко не все мониторы для настольных ПК оснащаются ею, а некоторые владельцы ноутбуков намеренно выводят ее из строя во избежание потенциально слежки. Многочисленные исследования показали, что киберпреступники могут удаленно подключаться к веб-камере и незаметно записывать все действия пользователя, когда он в кадре.

Например, в 2016 г. получил распространение троян SX/Eleanor-A, заражающий технику Apple на базе macOS. С его помощью хакеры получают полный контроль над Mac и MacBook, в том числе и над веб-камерой.

Попытка объясниться

После того, как информация о капче Google утекла в Сеть, пользователи начали в обсуждать ее преимущественно в негативном ключе. Большинство из высказавшихся уверены, что это очередная попытка крупных корпораций вести неусыпную слежку за пользователями.

Новая технология Google работает на основе облачных вычислений. Происходит захват изображения с веб-камеры, когда пользователь показывает в нее требуемый жест, а затем полученный видеоролик отправляется на обработку в облако Google.

Google попыталась заверить пользователей, что не хранит видеоролики с ними и удаляет их сразу после завершения проверки. Также в компании заявляют, что не пишут аудио и не деанонимизируют пользователей.

Однако практика показывает, что заявления корпораций об удалении роликов с пользователями могут оказаться ложными. Портал Ars Technica в феврале 2026 г. освещал случай с «удаленным», а затем внезапно восстановленным видео с Nest.

Nest – это экосистема умных устройств Google, многие из которых оснащены камерами. Как оказалось, Google запросто может восстановить едва ли не любой ролик, когда-либо записанный на такую камеру, даже тот, что давно был удален пользователем.

Виноваты нейросети

Продвигая новый вид капчи, Google настаивает, что все предыдущие виды этого теста в современных реалиях не обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности. Как утверждают в корпорации, благодаря машинному обучению и автоматизации на основе ботов, старые версии капчи теперь обеспечивают очень слабую защиту от сложных спам-операций.

Однако это вовсе не означает, что системы проверки на робота на основе биометрии смогут решить эту проблему. Как пишет TechSpot, провал новой биометрической капчи Google, которую можно обойти при помощи картинки, наглядно это демонстрирует.

Эксперты портала утверждают, что для обхода новой технологии Google даже не потребуется каждый раз вручную открывать изображение с нужным жестом или показывать в камеру заранее распечатанное изображение. По их мнению, весь процесс можно без особого труда автоматизировать при помощи комплекта изображений жестов и небольшого количества скриптов на Python.