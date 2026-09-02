На миллионах ПК под Windows 11 принудительно включится дополнительная защита. Обычно она конфликтует с драйверами и тормозит ОС

Меры по защите принудительного характера

Корпорация Microsoft принудительно активирует функцию защиты целостности памяти на некоторых ПК под управлением операционной системы Windows 11. По сообщению профильного портала Windows Latest, это произойдет уже в октябре 2026 г. в результате применения очередного набора патчей через «Центр обновления Windows» (Windows Update).

В Windows 11 и ее предшественнице – Windows 10 защита целостности памяти, или Virtualization Based Security (VBS; безопасность на основе виртуализации) – функция, позволяющая избежать выполнения потенциально вредоносного программного кода благодаря помещению его в изолированную среду. VBS использует средства аппаратной виртуализации, которыми оснащены современные x86-совместимые процессоры Intel и AMD, а также гипервизор Windows (Hyper-V), следует из документации к Windows 11.

VBS также делает возможным установку обновлений безопасности Windows 11 без обязательной перезагрузки ПК. Windows 11 научилась этому в 2024 г.

Microsoft В уже установленных Windows 11 будет автоматически включена функция защиты целостности памяти

В интерфейсе Windows управление VBS осуществляется при помощи переключателя «Целостность памяти» (Memory Integrity) в разделе «Конфиденциальность и защита» -> «Безопасность Windows» (Windows Security) -> «Безопасность устройства» (Device Security) -> «Изоляция ядра» (Core Isolation) приложения «Настройки» (Settings).

Каких ПК это касается

Не на всех ПК под управлением Windows 11 по наступлении 13 октября 2026 г. будет активирован функция защиты целостности памяти. Однако, судя, по содержимому перечня критериев, опубликованного Microsoft, таких машин будет очень много, если не большинство.

Годными к переходу к более жесткому контролю за доступом к памяти в Microsoft считают компьютеры, оснащенные процессорами Intel восьмого поколения (семейство Coffee Lake, 2017 г.) и новее, чипами AMD на базе микроархитектуры Zen 2 (Ryzen/Threadripper 3000, 2019 г.) и более современных, ARM-чипами Qualcomm Snapdragon 8180 (2019 г.) и новее.

Кроме того, ПК должен располагать ОЗУ объемом не менее 8 ГБ и твердотельным накопителем (SSD) емкостью 64 ГБ.

Наконец, поддержка аппаратной виртуализации должна быть активирована на уровне прошивки (BIOS/UEFI), а драйверы устройств, подключенных к ПК, должны быть совместимыми с активно внедряемым Microsoft механизмом защиты ОС.

Как отмечает Windows Latest, компьютеры, сертифицированные на предмет соответствия концепции Secured-core PC, то есть защищенные от атак на уровне микропрограммы, сразу поставляются со включенной функцией защиты целостности памяти. Такие машины ориентированы на бизнес.

Меры предосторожности, предусмотренные Microsoft

Перед установкой обновления, переключающего тумблер «Целостность памяти» в положение «Вкл» в настройках изоляции ядра Windows 11, предусмотрена процедура проверки готовности устройства к данному изменению, утверждает Windows Latest.

Ожидается, что обновление не затронет ПК, администраторы которых намеренно отключили контроль целостности памяти посредством внесения правок в групповые политики, системный реестр Windows (HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\HypervisorEnforcedCodeIntegrity) или при помощи службы Microsoft Intune.

Почему сейчас?

Основная причина, по которой функция защиты целостности памяти принудительно не активировалась по умолчанию, – наличие некоторого количества драйверов устройств, поддержка которых давно заброшена оригинальным производителем, в результате чего системное ПО для них не имеет современной цифровой подписи.

Попытки обращения к памяти такими драйверами при включенной защите целостности пресекаются Windows, что в лучшем случае ведет к блокировке загрузки драйвера и, соответственно, невозможности использования устройства. В худшем – к невозможности нормального запуска ПК.

Отследить случаи блокировки таких проблемных драйверов можно посредством оснастки «Просмотр событий» (Event Viewer) в разделе «Журналы приложений и служб» (Services Logs) -> Microsoft -> Windows -> CodeIntegrity –> Operational. В соответствующем журнале они фиксируются как события с идентификатором 3087 (Event ID 3087).

Другая проблема, с которой в прошлом сталкивались пользователи ПК под управлением Windows с активной функцией защиты целостности памяти – падение производительности системы, в частности, в видеоиграх – на уровне 1-5%.

Как отмечает Windows Latest, с развитием технологий генеративного ИИ и инструментов поиска уязвимостей в ПО, которое наблюдается в последнее время, выявление слабых мест в защите Windows стало куда более простой и быстро решаемой задачей, в том числе и для киберпреступников. В ряде случаев они теперь способны находить бреши в ОС и применять их в кибератаках до закрытия специалистами Microsoft. Массовая активация функции защиты целостности памяти – простой и дешевый во всех смыслах способ обеспечить дополнительный уровень безопасности миллионам пользователей Windows 11, панацеей, впрочем, не являющийся.