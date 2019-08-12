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НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации

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НИИ «Восход» разработал программно-аппаратное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоВС Х» в настольном исполнении.

В СКЗИ реализованы все основные криптографические функции с учетом требований современных национальных стандартов в области криптографической защиты информации, ГОСТ Р 34.10.2012, ГОСТ Р 34.11.2012 и ГОСТ Р 34.12.2015, а также механизмы BAC и EAC. Это позволяет обеспечить безопасное взаимодействие с российскими и зарубежными проездными документами, документами, удостоверяющими личность, а также водительскими удостоверениями нового поколения.

Кроме того, СКЗИ соответствует «Требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» по классу KC3 и «Требованиям к средствам электронной подписи» по классу КС3.

Основные функции СКЗИ: генерация псевдослучайной последовательности; шифрование по алгоритмам ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 «Магма» и 3DES; имитозащита по ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 «Магма» в режиме имитовставки, CBC-MAC на базе 3DES; формирование и проверка электронной подписи на алгоритмах ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.10-2001, ECDSA, RSA; вычисление значения хэш-функции на алгоритмах ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.11-94, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512; изготовление ключевой пары.

Ключевые возможности: обеспечение защищенного взаимодействия с микросхемами документов по протоколам BAC, EAC с учетом требований национальных и международных стандартов; выполнение всех основных криптографических операций как на отечественных, так и на зарубежных криптоалгоритмах; возможность использования внешних ключевых носителей, в том числе функциональных; взаимодействие с ПК по протоколу TCP/IP через интерфейсы USB или Ethernet; наличие прикладного программного интерфейса (API), обеспечивающего гибкие возможности встраивания; наличие веб-интерфейса администрирования с криптографической аутентификацией, позволяющего выполнять настройку, управление ключевым хранилищем и мониторинг работы СКЗИ.

Заявленные преимущества использования настольного СКЗИ: небольшие габариты (51х51х51мм) и удобный форм-фактор, позволяющие разместить устройство на рабочем месте или использовать в качестве встраиваемого решения внутри программно-аппаратного комплекса; возможность подключения как через порт USB, так и через Ethernet; отсутствие необходимости внесения изменений в ПК, в том числе в части установки дополнительных аппаратных модулей, необходимых для программных СКЗИ аналогичного класса защиты; поддержка протоколов BAC и EAC с учетом требований современных национальных стандартов в области криптографической защиты информации для обеспечения взаимодействия с проездными документами и документами, удостоверяющими личность.

Как утверждают в НИИ «Восход», в настоящее время на рынке нет малогабаритных СКЗИ, сертифицированных по классу защиты КС3 и одновременно поддерживающих указанный набор возможностей, поэтому данное устройство может быть использовано: в составе АРМ Пользователей информационных систем; в составе домашних и офисных ПК; в составе специализированных малогабаритных решений; в местах, где установка серверов СКЗИ или программных СКЗИ невозможна или экономически нецелесообразна.

Александр Ярошко, заместитель директора по работе с заказчиками НИИ «Восход», отметил: «Созданный продукт позволит сотрудникам МФЦ и других заинтересованных ведомств работать с новым форматом документов (со встроенным электронным чипом), используя не масштабное промышленное решение, а небольшое недорогое устройство. В дальнейшем мы также планируем поработать над внешним видом устройства, что позволит его использовать непосредственно на рабочем месте сотрудников, работающих с гражданами».

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