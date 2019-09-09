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В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности

Безопасность Пользователю

Образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар» создал новую образовательную программу по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

Кураторами программы со стороны индустриального партнера Фонда стали старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по организационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова и вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Академические партнеры программы – МГУ имени М.В.Ломоносова и Самарский государственный университет.

«Программа основана на включении самых сильных студентов российских университетов в выполнение наиболее актуальных разработок российских компаний — лидеров технологического развития в России. Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров, я уверена», — отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Новая образовательная программа центра «Сириус» включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), защиты веб-приложений, исследования современных векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики. Практические занятия со студентами проведут преподаватели в сфере информационной безопасности и специалисты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.

Технологические решения, необходимые для подготовки обучающего модуля «Кибербезопасность АСУ ТП», предоставили партнеры «Ростелеком-Солар» — компании «ИнСАТ», Entensys и Positive Technologies. Это позволило максимально приблизить лабораторную базу, на которой происходит обучение студентов, к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

Отдельные модули программы посвящены вопросам профессиональной этики, развитию требований к специалисту по информационной безопасности, которые появятся, по мнению экспертов, в ближайшем будущем.

Заключительным этапом смены станет тестовое задание, в ходе которого студенты должны изменить иллюминационную подсветку «Колеса Времени» в первом тематическом парке страны Сочи Парке. Для этого ИТ-специалисты Сочи Парка создадут отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. Именно с этой виртуальной моделью, изолированной от интернета и сети предприятия, предстоит работать участникам. Финалисты должны будут проанализировать сетевую инфраструктуру, извлечь конфигурацию самой подсветки, изучить и поменять ее.

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