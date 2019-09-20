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Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана

Zecurion представит свои разработки на одной из крупнейших выставок по информационным технологиям GITEX Technology Week 2019, которая пройдет в Dubai World Trade Centre (Дубай, ОАЭ) c 6 по 10 октября. Среди разработок также будет продемонстрирован DLP модуль защиты от фотографирования экранов компьютеров — Zecurion Camera Detector.

Команда Zecurion продемонстрирует на стенде SR-H31 в зале Rashid Hall последние версии своих продуктов для предотвращения утечки по сетевым каналам и через локальные устройства (Data Loss Prevention), для контроля действий привилегированных пользователей и предотвращения злоупотреблений со стороны ИТ-персонала (Privileged Access Management), а также для контроля использования веб-приложений и интернет-ресурсов (Secure Web Gateway).

«Прошлогодняя выставка GITEX прошла продуктивно — появились новые заказчики, мы заключили несколько партнёрских соглашений, а также активно развиваем прямые продажи в Объединённых Арабских Эмиратах и странах Ближнего Востока, — сказал Алексей Раевский, генеральный директор Zecurion. — В этом году мы планируем повторить прошлогодний опыт и продемонстрируем посетителям выставки наши новейшие технологии, в том числе уникальную на рынке DLP разработку для защиты от фотографирования экрана на смартфон».