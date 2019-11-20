BI.ZONE запустила услугу по подготовке ИТ-инфраструктуры к отражению кибератак

BI.ZONE запустила новую для российского рынка линейку услуг по исследованию инструментов кибербезопасности и подготовке корпоративной сети к кибератакам на базе собственной лаборатории нагрузочного тестирования и анализа средств защиты.

Эксперты BI.ZONE предлагают использовать новый подход к построению цифровой среды с учетом процессов кибербезопасности. Это позволит оценить объем инвестиций в развитие корпоративной сети, принять решение о необходимости приобретения того или иного средства защиты и подготовить инфраструктуру к отражению кибератак. Услуги ориентированы на компании с развитой ИТ-инфраструктурой и повышенными требованиями к защищенности.

Специалисты лаборатории BI.ZONE анализируют реакцию систем заказчика на киберинциденты и выявляют «узкие места» в ИТ-инфраструктуре. Исследование инструментов кибербезопасности по стандартным и собственным методологиям позволяет сравнить и выбрать производителя, оптимизировать конфигурацию оборудования и выявить проблемы совместимости. Среди тестируемых средств защиты — системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), криптошлюзы и межсетевые экраны. Эксперты BI.ZONE также могут продемонстрировать возможности продукта или решения, которые интересуют заказчика, и предоставить сравнительные результаты тестирования, если нужно сделать выбор между несколькими вариантами.

Для своих исследований лаборатория BI.ZONE использует оборудование лидеров рынка средств тестирования. На сегодняшний день суммарная пропускная способность установленного оборудования составляет 2,4 Тбит/с. Это дает возможность специалистам компании тестировать самые высокопроизводительные системы кибербезопасности. В процессе испытаний может имитироваться как трафик всевозможных атак, так и легитимный трафик многочисленных приложений.

«Банк "Хоум кредит" привлекал компанию BI.ZONE для тестирования эффективности используемых банком решений по защите от DDoS-атак, — сказал Николай Клендар, начальник управления информационной безопасности банка "Хоум кредит". — Специалисты BI.ZONE показали отличную экспертизу в данном вопросе, а используемые ими инструменты — высокую гибкость и эффективность для моделирования разного типа DDoS-атак. В рамках тестирования была проведена эмуляция 9 типов атак, все они были успешно отражены инструментами, которые использует банк для защиты от DDoS-атак».

«Отказоустойчивость и производительность систем безопасности находятся в числе важнейших вопросов при построении ИТ-инфраструктуры, — сказал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE. — При этом декларируемые производителями параметры оборудования зачастую можно проверить только на практике. Изначально мы занимались нагрузочным тестированием в рамках отдельных больших проектов. Со временем от заказчиков стали поступать запросы на тесты оборудования и решений, обеспечивающих киберзащиту предприятия. Сегодня у нас есть профессиональная команда технических специалистов, собственные методологии, мощные и современные инструменты, что позволяет нам предоставлять действительно уникальные для рынка услуги».