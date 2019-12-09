«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск активности онлайн-мошенников

По данным «Лаборатории Касперского», в 2019 г. наблюдается бум скама — мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление. По сравнению с 2018 г. количество заблокированных попыток перехода пользователей на скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз. Так, если с июня по декабрь прошлого года было зафиксировано около 2,7 млн таких попыток, то за аналогичный период в 2019 г. — уже 36,7 млн. При этом с лета 2019 г. «Лаборатория Касперского» ежемесячно обнаруживает почти 2 тыс. новых скам-ресурсов.

Чаще всего пользователям обещают вознаграждение за участие в акции или прохождение опроса, социальные выплаты и т.д. Однако для получения обещанной суммы человеку необходимо оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж», обычно небольшой. В конечном итоге никаких денег пользователь не видит, а «комиссия» уходит злоумышленникам. К тому же человек рискует сохранностью своих платежных данных, если вводил их при оплате. В среднем «комиссия», которую просят оплатить злоумышленники, составляет порядка 200 руб. Если представить, что каждой заблокированной скамерской странице удалось бы обмануть одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба от скама во второй половине 2019 г. могла бы составить более 7 млрд руб.

Злоумышленники пользуются тем, что люди часто не против пополнить свой кошелек, не прилагая к этому особенных усилий. Скамерам остается лишь заинтриговать потенциальных жертв и усыпить их бдительность, чтобы на этапе, где от них требуется небольшое денежное вложение, у них уже не возникло желание отказаться от соблазна. Просьба оплатить «комиссию» возникает далеко не сразу, а на той стадии, когда пользователь уже представляет, как распорядится деньгами.

Скам часто выглядит как опросы или акции от имени крупных компаний. Кроме того, скамеры имитируют беспроигрышные лотереи от знаменитостей. Еще одной популярной схемой является рассылка сообщений с предложением получить социальные выплаты, например, пенсионные накопления. При этом в 2019 г. скамеры расширили масштаб своей деятельности: теперь они используют, помимо электронной почты, многие другие платформы: социальные сети, видеосервисы, блоги и т.д.

«Наиболее слабым звеном с точки зрения информационной безопасности сегодня является сам человек. Часто злоумышленникам не приходится ничего взламывать или заражать, они прибегают к простой, но эффективной социальной инженерии — в результате люди сами выдают им все данные, а иногда и деньги. Вот почему мы считаем, что цифровая грамотность сегодня важна в той же степени, что и надежное защитное решение», — отметил Константин Игнатьев, руководитель отдела контентного анализа «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах безопасности: не переходите по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах и SMS; если хотите принять участие в той или иной акции, проверьте, действительно ли бренд или знаменитость ее проводят: на официальном сайте или в официальных аккаунтах в социальных сетях; установите надежное защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама, такое как Kaspersky Total Security; помните — если предложение слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк.