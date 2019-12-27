Злоумышленники пытаются украсть деньги через уязвимость в корпоративном VPN

«Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак на финансовые и телекоммуникационные компании в Восточной Европе и Средней Азии, основной целью которых была кража денег. Из каждой атакованной финансовой организации злоумышленники пытались вывести по несколько десятков миллионов долларов. В корпоративных сетях телеком-компаний они искали данные для доступа к интересующей их финансовой информации.

Объединяет все эти инциденты общая техника атак и единая точка входа злоумышленников. Как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского» в ходе расследования этих неудавшихся попыток киберограблений, преступники использовали уязвимость в VPN-решениях, которые были установлены во всех атакованных организациях. Эта уязвимость известна как CVE-2019-11510, инструменты для ее эксплуатации можно свободно найти в открытом доступе. Таким способом злоумышленники получают данные от учетных записей администраторов корпоративных сетей и таким образом обеспечивают себе доступ к ценной информации.

Сообщалось, что уязвимостью CVE-2019-11510 успели воспользоваться разные кибергруппировки. За инцидентами, известными «Лаборатории Касперского», вероятнее всего, стоят русскоязычные злоумышленники – к таким выводам эксперты пришли после изучения техник и тактик, с помощью которых совершались атаки.

«Несмотря на то, что уязвимость была обнаружена еще весной 2019 г., многие компании пока не установили необходимое обновление. Осенью "Лаборатория Касперского" принимала участие в расследовании нескольких подобных инцидентов. Учитывая доступность эксплойта, такие атаки могут стать более массовыми, – сказал Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского". – Поэтому мы настоятельно рекомендуем компаниям установить последнюю версию используемого VPN-решения, не забывать про защитные решения и следить за новостями об актуальном ландшафте киберугроз».

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform детектирует объекты, обнаруженные в рамках этой кампании, с вердиктом TCP.Exploit.CVE-2019-11510.

Для того чтобы минимизировать риск стать жертвой целевой атаки, «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: своевременно обновлять все используемое ПО – это помогает закрывать известные уязвимости, в том числе еще до того, как ими успеют воспользоваться злоумышленники; пользоваться аналитическими сервисами, которые помогут быть в курсе актуального ландшафта киберугроз; использовать специализированные решения, способные распознавать сложные целенаправленные атаки.