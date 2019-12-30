«Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking

Резидент «Сколково» компания Abanking объявила о технологическом партнерстве с производителем решений «Рутокен», компанией «Актив». Сотрудничество позволит обеспечить защищенное дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и снизить затраты на поддержку информационной безопасности клиентов банка.

Клиентам Abanking — банкам станут доступны решения «Рутокен» — российские аппаратные продукты и решения для аутентификации и создания электронной подписи. Ключевые носители «Рутокен» используются для безопасного хранения и использования паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и электронной подписи.

После внедрения продуктов «Рутокен» в ДБО, реализованном на базе платформы резидента «Сколково», будут решены следующие задачи безопасности: двухфакторная аутентификация при входе в интернет-банк — гарантия, что доступ к личному кабинету клиента банка может получить только он, даже если пароль стал известен кому-то еще; повышение уровня защищенности финансовых транзакций. Клиенты при использовании мобильного или интернет-банка будут в одно касание подтверждать безопасность финансовых транзакций; использование электронной подписи, в том числе квалифицированной, позволит перевести документооборот в электронный формат, упростить и обезопасить взаимодействие клиента с банком.

Готовая интеграция Abanking и «Рутокен» позволит банкам увеличить скорость создания сервисов дистанционного банковского обслуживания, а также обеспечить безопасное подтверждение операций сразу во всех каналах ДБО.

«Благодаря партнерству с компанией "Актив" Abanking сможет внедрить в свои продукты возможность использования электронной подписи на аппаратных ключевых носителях "Рутокен" и двухфакторной аутентификации», – отметил Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».

«Наши разработки используются в крупнейших российских компаниях из различных сфер бизнеса. Мы хотим предложить нашим клиентам новые возможности по использованию электронной подписи и защите информации, поэтому нам было важно использовать сертифицированное и технологичное аппаратное решение с возможностью простого встраивания в наши проекты и продукты», – сказал Николай Адеев, борт №1 в Abanking.

«Сегодня мы наблюдаем увеличение масштабов киберпреступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, при этом развитие сферы цифровых финансовых услуг и повышение доверия к финансовой системе требует инновационных технологических решений. Мы рады, что совместные решения лидирующих компаний Abanking и "Актив" помогут клиентам банков снизить финансовых потерь от мошенников и повысят уровень клиентского опыта», – сказал Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech & Blockchain фонда «Сколково».