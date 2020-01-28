Исследование Viber: 52% россиян не пользуются дополнительными функциями для приватного общения

Viber изучил, как пользователи сервиса относятся к цифровой безопасности. Опрос был проведен в официальном сообществе Viber в России.

Подавляющее большинство (64%) пользователей Viber отмечают, что конфиденциальность персональных данных имеет для них наибольшее значение, еще 18% признались, что рады тому, что приложение гарантирует их безопасность, а 7% уверены, что приватность личных данных должна быть настройкой «по умолчанию». Лишь немногие ответили, что этот вопрос их не волнует: 6% выбрали вариант «Мне все равно, но лучше, если защита есть», а 5% — «Не думаю об этом».

Конфиденциальная информация — это табу для коммерческих компаний, убеждены 69% участников опроса. 23% отмечают, что оперировать данными можно только после получения согласия пользователей. Нейтрально к использованию персональных данных относится 6%, а 3% считают, что информацию можно использовать для исследования аудитории.

При этом многие (52%) из опрошенных пользователей Viber не пользуются дополнительными функциями для еще более приватного общения – им достаточно стандартных услуг. 17% отметили, что собираются попробовать эти инструменты в будущем, 9% уже знакомы с некоторыми из них. Наибольшей популярностью среди россиян пользуются секретные чаты (10%), далее следуют создание резервных копий переписок (5%), скрытие статуса в сети (3%) и исчезающие сообщения (2%). 2% пользователей применяют все вышеперечисленное.

«Конфиденциальность персональных данных является главным приоритетом Viber, — сказал генеральный директор Viber Джамел Агауа. – Все текстовые, голосовые и видеочаты в приложении защищены сквозным шифрованием по умолчанию, и мы постоянно работаем над добавлением релевантных функций, чтобы обеспечить безопасное пребывание пользователей на платформе. Уже сейчас наши инженеры работают над внедрением нескольких новых функций, гарантирующих дополнительный уровень защиты конфиденциальности данных — анонсы не заставят себя ждать».