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Eset: каждый десятый пользователь сервисов онлайн-знакомств подвергается шантажу

Безопасность Пользователю
, Текст: Владимир Бахур

Eset провела исследование о знакомствах в интернете, опросив около 2 000 российских пользователей. В преддверии 14 февраля статус «в активном поиске» может привести к неприятным последствиям для репутации и кошелька.

Респонденты делились как позитивным, так и негативным опытом поиска второй половинки в сети. В первой части исследования участникам был задан вопрос: «Используете ли вы мобильные приложения для знакомств?».

7% опрошенных признали, что используют их регулярно. Каждый пятый пользователь иногда посещает такие приложения. 10% просто интересуются анкетами других людей, 37% предпочитают общение вживую, а 26% и вовсе не знают о существовании такого способа знакомств.

Эксперты Eset изучили конкретные проблемы, с которыми сталкивались респонденты. Выяснилось, что жертвами шантажа стали 11% (согласно результатам мультивариантного опроса). С поддельными аккаунтами и мошенниками имели дело 45% и 34% пользователей соответственно.

Вредоносные ссылки от собеседников на сайтах знакомств получали 38% респондентов. Распространение таких ссылок в чатах приложений для знакомств — довольно опасная угроза, поскольку пользователи нередко теряют бдительность и скачивают вирус под видом «горячих XXX-фото собеседника».

Популярность сервисов для онлайн-поиска пары или просто душевного собеседника растет, чем и пользуются злоумышленники. Несмотря на это, пользователи халатно относятся к собственной безопасности в сети. Так, почти половина респондентов (47%) полагают, что защита мобильных устройств не нужна, и не устанавливают на смартфоны антивирус.

Eset рекомендует быть внимательнее при знакомстве в сети. Следует использовать комплексные антивирусные решения, которые вовремя предупредят о потенциальной угрозе. Также важно сохранять бдительность, не сообщать платежные данные и другую личную информацию малознакомому собеседнику.

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