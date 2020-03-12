Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Почта Mail.ru» усилила проверку ссылок в письмах

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы

«Почта Mail.ru» усилила систему проверки ссылок из входящих сообщений. Теперь «Почта» не только фиксирует угрозу, но и понимает, насколько серьезная опасность может скрываться за ссылкой. В зависимости от степени угрозы, сервис либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.

Самые распространенные угрозы, которые могут скрываться по ссылке, это фишинговые сайты или ресурсы с вредоносным ПО. Они рассылаются мошенниками под видом сообщений от компаний и банков, чтобы обманным путем получить доступ к управлению устройством или личным данным пользователя.

Механизмы «Почты Mail.ru» в автоматическом режиме проверяют ссылки, на которые кликают пользователи. Проверка проводится с помощью внутренних систем, а также по открытым базам, которые постоянно обновляются и дополняются.

Если ссылка ведет на потенциально опасный ресурс, «Почта» покажет предупреждение об этом во всплывающем окне. При обнаружении серьезной угрозы переход по ссылке будет заблокирован, а пользователь получит уведомление о предотвращенной опасности.

«В своем аккаунте пользователь находится под защитой почтовых систем. Новая функция позволяет защитить пользователя и в тот момент, когда он покидает безопасное пространство. Более 13 млн ссылок ежедневно проходят проверку в почтовом сервисе», — сказал Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru».

Обновленная функция проверки ссылок действует как веб-версии, так и последние версии приложений для iOS и Android.

«Почта Mail.ru» использует передовые системы в качестве защиты от различных типов киберугроз, такие как, например, нейросеть Marshal, которая следит за поведением владельца почты на основе 100 параметров — когда пользователь открывает почту, откуда заходит, с какого устройства, как ищет письма и так далее. Кроме того, при помощи компьютерного зрения «Почта Mail.ru» следит за тем, чтобы мошенники не использовали логотипы известных компаний в фишинговых письмах.



Другие материалы рубрики

В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет

В процессорах Intel нашлась опасная дыра. Ее устранение замедляет чипы в 19 раз

Банк Натальи Касперской стал банкротом

Обленившиеся хакеры взламывают своих коллег, чтобы те делали за них всю работу

Все процессоры AMD последних девяти лет беззащитны перед взломами

Сотни доменов Microsoft можно использовать для кибератак

Техника

Самые большие HDD: выбор ZOOM

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM

Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника