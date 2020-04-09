Eset выпустил новую версию решения «Офисный контроль и DLP Safetica»

Eset объявил о выходе новой версии решения «Офисный контроль и DLP Safetica».

В версии решения «Офисный контроль и DLP Safetica» 9.5 улучшены функции, особенно актуальные для защиты ИТ-инфраструктуры предприятий в условиях массового перехода на режим удаленной работы.

Особое внимание уделено интеграции с Office 365, теперь можно внедрять политики DLP для электронной почты Exchange Online. Кроме аудита электронной почты на рабочих и домашних компьютерах и мобильных устройствах, DLP-политики также могут применяться к данным, отправляемых с них. Реализована функция распознавания конфиденциальной информации и запрет ее отправки по e-mail, а также ведение логов и блокировка инцидентов непосредственно на облачном почтовом сервере.

В новой версии решения улучшена поддержка веб-приложений, использующих сквозное шифрование. Среди них популярные мессенджеры, такие как Telegram и Whatsapp, которые активно используются для оперативного решения корпоративных задач.

Помимо этого, в решении «Офисный контроль и DLP Safetica» 9.5 улучшена постоянная маркировка файлов на основе метаданных. Новая технология классификации используется для применения контекстных правил DLP к файлам, отправляемым с защищенных конечных точек.

Решение «Офисный контроль и DLP Safetica» развивается в соответствии с трендами международного рынка, а новые функции версии 9.5 отвечают потребностями заказчиков в существующих реалиях, считают в Eset.