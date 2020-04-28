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Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19.

Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты Eset обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Однако после попытки воспроизвести ролик, начинается загрузка вредоноса на устройство пользователя.

Среди функций бэкдора Grandoreiro: манипулирование окнами, самообновление, захват клавиш, моделирование действий мыши и клавиатуры, управление браузером жертвы и навигация по выбранным URL-адресам; перезапуск устройств, блокировка доступа к определенным веб-сайтам.

Троян собирает различную информацию о скомпрометированных устройствах: название компьютера, имя пользователя, версия операционной системы; выясняет, установлено ли приложение для защиты доступа к онлайн-банкингу; получает список установленных продуктов безопасности. Некоторые его версии также способны похищать учетные данные, хранящиеся в Google Chrome и Microsoft Outlook.

В отличие от других банковских троянов, Grandoreiro использует довольно небольшие сети для распространения. Для различных кампаний выбираются разные типы загрузчиков, которые нередко хранятся в известных публичных онлайн-сервисах, таких как GitHub, Dropbox, Pastebin, 4shared или 4Sync.



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