Вышла новая версия IGA-системы Solar inRights с модулем контроля операций

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию системы управления доступом и его администрирования (IGA) Solar inRights 2.9. В обновлении появился модуль контроля операций, возможность массового управления ролями, а также инструменты мониторинга работы системы.

Автоматизированные системы управления доступом обладают способностью и правами, которые позволяют массово вносить изменения в различные подключенные к ним объекты. Поэтому даже незначительная ошибка сотрудника (администратора, работника кадровой службы) или несогласованность в настройках системы могут привести к масштабным негативным последствиям. Чтобы этого избежать, в Solar inRights 2.9 реализована возможность контролировать выполнение массовых операций и приостанавливать их.

«Новый модуль контроля операций обеспечивает защиту информационных ресурсов компании от массовых ошибок и реализации некорректных событий. Например, система может быть настроена на автоматическую блокировку доступа сотрудников при увольнении. И в случае сбоя в кадровых данных или иного некорректного события в систему поступает информация о том, что подразделение удалено и все его сотрудники уволены. Ликвидация последствий такого сбоя – занятие трудоемкое и хлопотное. В новой версии Solar inRights появились функции, позволяющие настраивать поведение системы таким образом, чтобы в ответ на подобные всплески операций с большим количеством данных изменения приостанавливались до момента их рассмотрения системным администратором. При этом остальные процессы идут в обычном режиме без каких-либо простоев. Эта функция будет особенно востребована в крупных организациях с разветвленными бизнес-процессами и большим количеством пользователей», – сказал Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании «Ростелеком-Солар».

Осуществление этой функции возможно как в ручном режиме, так и автоматически после превышения заданного порога.

При администрировании IGA-системы много времени может уходить на однотипные операции с ролями, например, на удаление определенных ролей из всех каталогов или установку запрета на возможность запрашивания роли. Теперь для экономии рабочего времени администратор в несколько кликов может определить список ролей и задать необходимую операцию, которую требуется применить к выбранным ролям. Система автоматически произведет нужные действия и сообщит о результате.

Кроме того, в версии 2.9 улучшены инструменты мониторинга работы системы. Теперь администратор может без привлечения специалистов вендора отслеживать корректность работы Solar inRights, чтобы в случае необходимости вносить изменения в ее настройки.