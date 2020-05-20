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«Лаборатория Касперского»: 41% россиян не хотят афишировать информацию об интересующих их болезнях и лекарствах в интернете

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

По данным опроса «Лаборатории Касперского», для 41% россиян важно, чтобы их история просмотров информации о болезнях и лекарствах в интернете оставалась приватной.

Это не единственный тип данных, которые пользователи предпочитают не афишировать. Так, 61% отметили, что не хотели бы, чтобы кто-либо видел их конфиденциальные фото и видео. Столько же пользователей не хотели бы, чтобы кому-то еще стали известны данные, вводимые ими при регистрации на различных сервисах и сайтах (такие как имя и дата рождения). Сохранить в тайне отметки о своем местонахождении (геолокационные данные) хотели бы 64%, а информацию о совершенных в сети покупках — 68%. Также 48% опрошенных предпочли бы оставить в секрете содержание своих звонков, 50% — историю различных поисковых запросов.

«Мы видим, что пользователи все сильнее заботятся о сохранности своих личных данных. Возможно, это связано с тем, что все чаще появляются сообщения о тех или иных утечках, и больше людей начинают понимать, какие последствия может иметь раскрытие конфиденциальной информации. Вопросы приватности выходят на первый план, но базовые навыки безопасности освоили еще далеко не все. Так, по данным того же опроса, только 37% респондентов отметили, что не авторизуются в сервисах через свои аккаунты в социальных сетях, хотя такие действия могут сказаться на защищенности их персональных данных. Поэтому мы напоминаем о необходимости соблюдать меры предосторожности в сети», — отметил Владислав Тушканов, старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского».

Чтобы обеспечить высокий уровень приватности в интернете, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: не делиться большим количеством информации, особенно на открытых площадках, регулярно чистить историю браузера и не допускать в нем автосохранение паролей и других данных для авторизации; обновить настройки приватности в социальных сетях; ограничить доступ приложений к личной информации, включая данные записной книжки; установить решение, которое позволяет распознавать потенциально опасные или сомнительные запросы от приложений и оценивать риски, связанные с теми или иными разрешениями, например, Kaspersky Security Cloud.

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