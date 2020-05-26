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Eset: в Google Play обнаружено приложение, которое похищает деньги со счетов пользователей

ПО Софт Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Техника

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила банковский троян, распространяемый в официальном магазине Google Play. Он размещался в разделе «Образование» под названием DEFENSOR ID.

Согласно описанию приложения, его задача — повысить безопасность пользователя при помощи использования сквозного шифрования. В действительности оно запрашивает несколько критически значимых разрешений, среди которых — изменение системных настроек.

DEFENSOR ID получает возможность читать текст, отображаемый в любом приложении и отправить его злоумышленникам, например, SMS, данные для входа в учетные записи, коды двухфакторной аутентификации. Таким образом вредонос способен получить доступ к аккаунтам онлайн-банков, социальных сетей и e-mail жертвы.

Вместе с DEFENSOR ID обнаружено еще одно вредоносное приложение под названием Defensor Digital. Они пользовались одним и тем же C&C-сервером. В настоящее время программы уже удалены из Google Play.

На основе результатов данного исследования Eset возможно разработать способы улучшения технологий обнаружения вредоносов до того, как они попадут в официальный магазин.



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