Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, провел исследование о киберугрозах на фоне пандемии, с которыми столкнулись пользователи во время самоизоляции.

Согласно данным мультивариантного опроса, спам на тему коронавируса затронул более трети (36%) респондентов. Распространение вредоносных программ, в том числе, троянов и вирусов, затронуло 22% опрошенных.

Кроме того, мошенники организовали массовые фишинговые атаки с использованием наименования и официального знака ВОЗ. От них пострадали 12% пользователей. 11% стали жертвами атак типа sextortion. Ранее Eset сообщил о злоумышленниках, которые шантажируют пользователей записями интимных видео с веб-камеры и экрана. Они угрожают рассылкой ролика по всем контактами жертвы и обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп.

57% пользователей не сталкивались с какими-либо киберугрозами во время самоизоляции.

Eset также собрал данные о наиболее популярных площадках, с помощью которых распространялись перечисленные киберугрозы. Лидирующие позиции занимают социальные сети — 68%, следом идут мессенджеры (25%), фейковые интернет-магазины и аптеки (24%) и поддельные медицинские сайты (23%). Электронная почта использовалась как инструмент кибератаки на фоне коронавируса в 21% случаев.

Для обеспечения информационной безопасности пользователи прибегают к различным мерам: держат руку на пульсе и следуют советам ИТ-специалистов (24%), применяют программные средства: VPN, 2FA (32%) и антивирусные программы (80%).

Eset рекомендует настороженно относиться к любым сообщениям в мессенджерах и социальных сетях, если в них предлагается ввести данные кредитных карт для покупки масок, антисептиков, тестов на коронавирус и т.д. Не следует скачивать файлы, отправитель которых обещает предоставить «секретные» сведения о коронавирусе, поскольку они могут оказаться вредоносными.