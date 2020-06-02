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Eset: группировка киберпреступников Turla использует интерфейс Gmail для атак на пользователей

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Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружил новую версию бэкдора ComRAT известной группы киберпреступников Turla, которая использует интерфейс Gmail для похищения данных.

ComRAT (другое название Agent.BTZ) стал известным благодаря взлому с его помощью систем вооруженных сил США в 2008 г. Впервые был замечен в 2007 г., продемонстрировав возможности компьютерного червя. ComRAT обновлялся неоднократно: в 2014 и 2017 гг., а последняя версия бэкдора впервые задетектирована в 2020 г. При этом она отличается более сложной функциональностью, позволяющей избегать обнаружения.

ComRAT может выполнять множество действий на скомпрометированных устройствах, к примеру, выполнение программ или эксфильтрация данных.

Опасность вредоноса также в том, что он имеет сразу два C&C-сервера: один использует HTTP-протокол, а второй — e-mail (веб-интерфейс Gmail).

Новая версия ComRAT способна установить контроль над одним из браузеров жертвы. После этого бэкдор может загрузить предопределенный файл cookie и обратиться к Gmail. В почтовом ящике вредонос читает последние письма в папке «Входящие», загружает вложения, читает инструкции, содержащиеся в этих файлах.

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