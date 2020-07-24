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Samsung представляет технологию электронного паспорта в Galaxy S20

Безопасность Пользователю Техника
, Текст: Эльяс Касми

Samsung представляет новое решение для электронной идентификации (eID), которое помогает пользователям легко управлять своими персональными документами и обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию.

Решение впервые будет реализовано на устройствах линейки Samsung Galaxy S20 уже в 2020 г. и опробовано в совместном пилотном проекте с Федеральным управлением информационной безопасности Германии (BIS), Bundesdruckerei (bdr) и Deutsche Telekom Security GmbH. Смартфоны Samsung стали первыми устройствами, отвечающими требованиям правительства Германии и строгим стандартам безопасности Европейского Союза. В них сочетаются передовое программное обеспечение и аппаратные решения, отвечающие стандартам мирового уровня.

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Samsung eID

В конце 2020 г. пользователи линейки Galaxy S20 получат возможность безопасно хранить документы для удостоверения личности прямо на своем мобильном устройстве. Решение также упростит процесс выдачи цифровых удостоверений органами власти.

Пользователи могут запросить создание электронной карты eID, используя только смартфон. После того, как организация, отвечающая за ее создание, подтвердит запрос, eID будет автоматически сохранен и изолирован в защищенном месте на устройстве.

Благодаря сквозной системе шифрования процесс регистрации не только прост, но и безопасен. Получить доступ к персональным данным пользователя сможет только компания, выдающая идентификатор, и авторизованное устройство.

Чтобы обеспечить защиту данных пользователей при формировании и использовании eID, Samsung создала компонент хранилища, отвечающий строгим международным стандартам защиты данных – встроенный элемент безопасности (eSE).

eSE – оборудование для eID, которое выступает в качестве цифрового сейфа для хранения конфиденциальных данных на Galaxy S20. Этот чип спроектирован специально для того, чтобы злоумышленники не могли украсть информацию eID, даже если у них есть физический доступ к смартфону.

Galaxy S20 получил сертификат CC EAL 6+2, один из самых высоких стандартов безопасности оборудования в мире. Поскольку eSE отвечает требованиям eIDAS, регламента ЕС об электронной идентификации и сервисах электронных транзакций, он позволит другим государствам-членам ЕС в будущем внедрить безопасные и совместимые с eIDAS решения электронной идентификации граждан.

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