Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Абоненты ТТК теперь могут подключить сервис Kaspersky Who Calls

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) пополняет портфель услуг для частных лиц. Теперь абоненты ТТК могут подключить сервис Kaspersky Who Calls, который помогает защититься от нежелательных звонков.

Kaspersky Who Calls – это определитель номера, который поможет разобраться с незнакомыми телефонными номерами и входящими звонками. Пользователю больше не придется сомневаться, ответить на звонок или нет. Он также может добавить подозрительные номера в базу спамеров, чтобы прекратить навязчивые звонки. Услуга позволяет сохранить приватность, не индексирует данные пользователей и не требует раскрытия списка контактов абонента.

Абоненты, которые до 31 августа 2020 г. подключат и оплатят услугу за два месяца, автоматически становятся участниками розыгрыша призов. Победители будут объявлены 15 сентября 2020 г.

Подключить услугу можно через личный кабинет абонента ТТК.